Племянница Софии Ротару Sonya Kay уходит со сцены: "начинается новый этап в жизни"

Отметим, что несколько месяцев назад что 30-летняя звезда выпустила новый украиноязычный альбом "Драйв" и сразу попала в глобальные чарты. Перед этим певица гастролировала в США, получала награды за достижения в шоу-бизнесе.

Казалось бы, молодая артистка активно и уверенно продолжает свое успешное восхождение на музыкальный Олимп... и тут внезапно решила остановиться. С чем же связан такой вердикт свернуть музыкальный проект? Вот как сама певица объясняет важную новость.

Sonya Kay объявила об окончании карьеры певицы (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

"Хочу вам сообщить, что как певица Sonya Kay, я закончила свою карьеру. Я считаю, что я со своей командой внесли огромный вклад в украинскую музыку. Мы показали, что украинский язык есть и всегда будет в тренде и может звучать стильно и современно. Я получила несколько наград важных в нашей стране и ужасно этим горжусь!" - пишет Sonya Kay.

Sonya Kay (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

София Хлябич (настоящее имя артистки) добавила, что с нежностью вспоминает каждый концерт, мини-тур в Америку, глянцевые журналы, героиней страниц которых была, свое сотрудничество с известными брендами.

"На протяжении всего пути я встретила многих классных и замечательных людей. Я благодарна своей семье, своей команде, своим любим поклонникам, каждому, кто меня поддерживал и верил в меня! Я прощаюсь с вами с грустью в сердце и со слезами на глазах", - рассказывает певица.

Певица Sonya Kay решила уйти со сцены (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Также Sonya Kay призвала тех, кто мечтает о сцене и карьере певицы, никогда не опускать рук, верить в себя и "знать, что у вас все обязательно получится!"

"С любовью и благодарностью каждому из вас! Ваша Sonya Kay!" - заключила она.

Видео: выступление Sonya Kay на концерте

В комментариях на вопросы своих ошарашенных поклонников Sonya Kay отметила, что в ее жизни начался новый этап. Также она реагировала на многочисленные удивленные публикации подписчиков под постом и слова поддержки.

Sonya Kay уходит со сцены (фото: скрин комментариев instagram.com/sonyakayofficial)

Выступать на сцене певица начала в 2012 году. В 2013-м вышел ее первый сингл и клип "По-английски". 14 февраля 2018 года вышел первый EP певицы под названием "Слушай мое сердце". 8 октября 2021-го выпустила второй мини-альбом "Драйв".

Напомним, летом прошлого года Sonya Kay вышла замуж за хоккеиста сборной Украины Олега Петрова. Кстати, до помолвки пара встречалась всего пять месяцев.

Sonya Kay решила закончить карьеру певицы (фото: скрин комментариев instagram.com/sonyakayofficial)