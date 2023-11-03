Playboy назвав "ідеальну жінку": хто вона (фото)

Як виглядає ідеальна жінка за версією Playboy

35-річна модель зізналася, що її зовнішність не зовсім природна, оскільки вона кілька разів лягала під ніж.

Ідеальна жінка за версією Playboy (фото: instagram.com/janaina3)

Джанайна розповіла, що витратила 250 000 фунтів стерлінгів на пластичні операції, щоб поліпшити свою зовнішність, і що краса, на її думку, - це "секрет кращого життя".

"Мені подобається почуватися красивішою, я завжди намагаюся підвищити свою самооцінку. У цьому секрет кращого життя. Тож, якщо я можу інвестувати в неї [мою красу], я не економлю", - поділилася модель.

Ідеальна жінка за версією Playboy (фото: instagram.com/janaina3)

Джанайна стверджує, що перенесла ліпосакцію, дві пластики носа, пластику грудей, біопластику сідниць, біопластику обличчя, а також вставила гормональні імплантати та видалила ребро. Вона також пройшла неінвазивні процедури.

Джанайна також займається бодібілдингом, кардіотренуваннями і електростимуляцією, і у неї є особистий тренер, який допомагає їй набрати м'язову масу.

Ідеальна жінка за версією Playboy (фото: instagram.com/janaina3)

"Я їм збалансовану їжу з білками, овочами та вуглеводами. Я уникаю безалкогольних напоїв і цукру, але не можу обійтися без фастфуду. Мені подобається робити операції, але я не відмовляюся від свого тіла", - додала красуня.