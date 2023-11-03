UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Playboy назвав "ідеальну жінку": хто вона (фото)

Ідеальна жінка за версією Playboy (фото: instagram.com/janaina3)
Автор: Іванна Пашкевич

У норвезькому журналі Playboy визначили ідеальну жінку - нею стала 35-річна модель з Бразилії Джанайна Празерес.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Daily Star.

Як виглядає ідеальна жінка за версією Playboy

35-річна модель зізналася, що її зовнішність не зовсім природна, оскільки вона кілька разів лягала під ніж.

Ідеальна жінка за версією Playboy (фото: instagram.com/janaina3)

Джанайна розповіла, що витратила 250 000 фунтів стерлінгів на пластичні операції, щоб поліпшити свою зовнішність, і що краса, на її думку, - це "секрет кращого життя".

"Мені подобається почуватися красивішою, я завжди намагаюся підвищити свою самооцінку. У цьому секрет кращого життя. Тож, якщо я можу інвестувати в неї [мою красу], я не економлю", - поділилася модель.

Ідеальна жінка за версією Playboy (фото: instagram.com/janaina3)

Джанайна стверджує, що перенесла ліпосакцію, дві пластики носа, пластику грудей, біопластику сідниць, біопластику обличчя, а також вставила гормональні імплантати та видалила ребро. Вона також пройшла неінвазивні процедури.

Джанайна також займається бодібілдингом, кардіотренуваннями і електростимуляцією, і у неї є особистий тренер, який допомагає їй набрати м'язову масу.

Ідеальна жінка за версією Playboy (фото: instagram.com/janaina3)

"Я їм збалансовану їжу з білками, овочами та вуглеводами. Я уникаю безалкогольних напоїв і цукру, але не можу обійтися без фастфуду. Мені подобається робити операції, але я не відмовляюся від свого тіла", - додала красуня.

Нещодавно ми розповідали про вчительку, яка стала зіркою Playboy.

Також ми писали про те, що Надія Мейхер вперше за довгий час засвітилась у соцмережах.

Читайте РБК-Україна в Google News
PlayboyКрасота