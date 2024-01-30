В плацкарті Укрзалізниці виросли гриби. Обурені пасажири шокували світлинами
Укрзалізниця в черговий раз потрапила в неприємний скандал. Річ у тому, що в одному з потягів під вікном виросли гриби.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис пасажирки Галини Краснробрижої у Facebook.
Деталі скандалу з УЗ
Так, жінка не вказала номер та вагон потягу, в якому сфотографувала гриби, але зазначила, що це "харківський напрямок".
"Доброго дня, добродії! Підкажіть, будь ласка, що за гриби вирощує у себе в потягах Укрзалізниця? Січень 2024, харківський напрямок УЗ", - написала Галина та опублікувала світлини.
У потязі УЗ виросли гриби під вікном (фото: facebook.com/groups/Hryby.Ukrayini)
Реакція мережі на гриби в УЗ
В коментарях висловили думку, що, можливо, дерево чи ДСП спрацювало як субстрат, а вологи під вікном виявилося достатньо для того, щоб виросли гриби. Також люди написали, що ці гриби називаються гливами.
- Глива вустрична (Pleurotus ostreatus). Трохи колізія виходить з фіксацією дати і місця - напевно варто зазначати станції та дати відправлення прибуття.
- Гливи часто виростають у вагонах Укрзалізниці, маршрутках та оселях саме на ДСП. У гливи ймовірно дуже потужний ферментативний апарат.
- Гливи - дуже смачні і корисні.Значить вагон екологічно чистий!
- Поки доїдете з Харкова до Києва то й грибів нажарите, якщо в провідника є сковорідка.
Зазначимо, що реакції Укрзалізниці - поки що немає.
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