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В плацкарті Укрзалізниці виросли гриби. Обурені пасажири шокували світлинами

Вівторок 30 січня 2024 14:28
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В плацкарті Укрзалізниці виросли гриби. Обурені пасажири шокували світлинами В плацкарті Укрзалізниці виросли гриби (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця в черговий раз потрапила в неприємний скандал. Річ у тому, що в одному з потягів під вікном виросли гриби.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис пасажирки Галини Краснробрижої у Facebook.

Деталі скандалу з УЗ

Так, жінка не вказала номер та вагон потягу, в якому сфотографувала гриби, але зазначила, що це "харківський напрямок".

"Доброго дня, добродії! Підкажіть, будь ласка, що за гриби вирощує у себе в потягах Укрзалізниця? Січень 2024, харківський напрямок УЗ", - написала Галина та опублікувала світлини.

В плацкарті Укрзалізниці виросли гриби. Обурені пасажири шокували світлинамиВ плацкарті Укрзалізниці виросли гриби. Обурені пасажири шокували світлинамиУ потязі УЗ виросли гриби під вікном (фото: facebook.com/groups/Hryby.Ukrayini)

Реакція мережі на гриби в УЗ

В коментарях висловили думку, що, можливо, дерево чи ДСП спрацювало як субстрат, а вологи під вікном виявилося достатньо для того, щоб виросли гриби. Також люди написали, що ці гриби називаються гливами.

  • Глива вустрична (Pleurotus ostreatus). Трохи колізія виходить з фіксацією дати і місця - напевно варто зазначати станції та дати відправлення прибуття.
  • Гливи часто виростають у вагонах Укрзалізниці, маршрутках та оселях саме на ДСП. У гливи ймовірно дуже потужний ферментативний апарат.
  • Гливи - дуже смачні і корисні.Значить вагон екологічно чистий!
  • Поки доїдете з Харкова до Києва то й грибів нажарите, якщо в провідника є сковорідка.

Зазначимо, що реакції Укрзалізниці - поки що немає.

Читайте також, пасажири скаржаться на потяги Київ-Перемишль-Прага. У вагонах немає опалення, квитки "згорають".

А ще ми писали про те, як в "Укрзалізниці" розв'язали проблему дірок у вікнах.

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