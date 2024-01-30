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В плацкарте "Укрзализныци" выросли грибы. Возмущенные пассажиры шокировали фотографиями

Вторник 30 января 2024 14:28
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В плацкарте "Укрзализныци" выросли грибы. Возмущенные пассажиры шокировали фотографиями В плацкарте Укрзализныци выросли грибы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця в очередной раз попала в неприятный скандал. Дело в том, что в одном из поездов под окном выросли грибы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение пассажирки Галины Краснробрыжей в Facebook.

Детали скандала с УЗ

Так, женщина не указала номер и вагон поезда, в котором сфотографировала грибы, но отметила, что это "харьковское направление".

"Здравствуйте, господа! Подскажите, пожалуйста, что за грибы выращивает у себя в поездах Укрзализныця? Январь 2024, харьковское направление УЗ", - написала Галина и опубликовала фотографии.

В плацкарте &quot;Укрзализныци&quot; выросли грибы. Возмущенные пассажиры шокировали фотографиямиВ плацкарте &quot;Укрзализныци&quot; выросли грибы. Возмущенные пассажиры шокировали фотографиямиВ поезде УЗ выросли грибы под окном (фото: facebook.com/groups/Hryby.Ukrayini)

Реакция сети на грибы в УЗ

В комментариях высказали мнение, что возможно дерево или ДСП сработало как субстрат, а влаги под окном оказалось достаточно для того, чтобы выросли грибы. Также люди написали, что эти грибы называются вешенками.

  • Глива вустрична (Pleurotus ostreatus). Трохи колізія виходить з фіксацією дати і місця - напевно варто зазначати станції та дати відправлення прибуття.
  • Гливи часто виростають у вагонах Укрзалізниці, маршрутках та оселях саме на ДСП. У гливи ймовірно дуже потужний ферментативний апарат.
  • Гливи - дуже смачні і корисні.Значить вагон екологічно чистий!
  • Поки доїдете з Харкова до Києва то й грибів нажарите, якщо в провідника є сковорідка.

Отметим, что реакции Укрзализныци пока нет.

Читайте также, пассажиры жалуются на поезда Киев-Перемышль-Прага. В вагонах нет отопления, билеты "сгорают".

А еще мы писали о том, как в "Укрзализныце" решили проблему дыр в окнах.

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Укрзализныця
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