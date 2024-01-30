В плацкарте "Укрзализныци" выросли грибы. Возмущенные пассажиры шокировали фотографиями
Укрзализныця в очередной раз попала в неприятный скандал. Дело в том, что в одном из поездов под окном выросли грибы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение пассажирки Галины Краснробрыжей в Facebook.
Детали скандала с УЗ
Так, женщина не указала номер и вагон поезда, в котором сфотографировала грибы, но отметила, что это "харьковское направление".
"Здравствуйте, господа! Подскажите, пожалуйста, что за грибы выращивает у себя в поездах Укрзализныця? Январь 2024, харьковское направление УЗ", - написала Галина и опубликовала фотографии.
В поезде УЗ выросли грибы под окном (фото: facebook.com/groups/Hryby.Ukrayini)
Реакция сети на грибы в УЗ
В комментариях высказали мнение, что возможно дерево или ДСП сработало как субстрат, а влаги под окном оказалось достаточно для того, чтобы выросли грибы. Также люди написали, что эти грибы называются вешенками.
- Глива вустрична (Pleurotus ostreatus). Трохи колізія виходить з фіксацією дати і місця - напевно варто зазначати станції та дати відправлення прибуття.
- Гливи часто виростають у вагонах Укрзалізниці, маршрутках та оселях саме на ДСП. У гливи ймовірно дуже потужний ферментативний апарат.
- Гливи - дуже смачні і корисні.Значить вагон екологічно чистий!
- Поки доїдете з Харкова до Києва то й грибів нажарите, якщо в провідника є сковорідка.
Отметим, что реакции Укрзализныци пока нет.
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