Пластик або скло: ці поради вам допоможуть вибрати найкращі сонцезахисні окуляри

Пластикові або скляні

Вважається, що сонцезахисні окуляри зі скляними лінзами набагато кращі за пластикові. І що дорожчі окуляри значно краще дешевших. А ще – що колір скла має значення. Наприклад, що темніші окуляри захищають очі набагато краще.

Але всі три твердження не зовсім правильні, тому що для кращого захисту очей має значення лише один параметр – рівень захисту від УФ-променів. Для захисту очей відмінно підійдуть окуляри з пластиковими або скляними лінзами, світлих відтінків і вони можуть коштувати зовсім недорого.

Як пояснюють фахівці Американської академії офтальмології, сонцезахисні окуляри дуже важливі у будь-яку пору року, оскільки вони захищають очі та ваш зір від ультрафіолетових променів.

Ультрафіолетові промені можуть пошкоджувати поверхневі тканини ока, рогівку та кришталик. Згодом це може призвести до катаракти, дегенерації, появи жовтої плями та інших порушень зору.

Як правильно вибрати сонцезахисні окуляри

В окулярах від сонця обов'язково має бути блокуюче покриття або у складі лінз мають бути УФ-абсорбери. Лінзи повинні вбирати не менше 95-100% шкідливого випромінювання.

Для проведення часу на свіжому повітрі варто вибирати окуляри з полікарбонатними лінзами. Для людей з порушеннями зору добре підходять окуляри – "хамелеони". Ультрафіолет активує фотохромну здатність і вони темніють, блокуючи УФ-промені. А у приміщенні знову стають прозорими.

На що звернути увагу:

Маркування виробу. Найкращий варіант – відмітка UV400. Що менше це значення, то гірші окуляри захищають від сонця. Також може бути маркування UVA - захист від довгохвильових променів, здатних проникати через одяг, скло та викликати пігментацію, старіння шкіри. Або UVB – вони дозволяють засмагати шкірі під склом.

Колір лінз. Жовті блокують синій спектр променів, а це може зашкодити очам. Але в похмуру погоду, в сутінках, на заході сонця або світанку вони забезпечать хорошу видимість.

Блакитні окуляри вибирати не варто – вони пропускають червоний спектр променів.

Червоні можуть викликати швидку стомлюваність зору.

Найкращі варіанти: зелені, коричневі, сірі та рожеві окуляри.

Дзеркальні окуляри зменшують кількість світла, що падає у вічі, але вони не створюють більше захисту.

Розташування. Окуляри не повинні їздити на носі, не давити. Незначний дрібний дискомфорт протягом кількох годин може обернутися сильним болем, у тому числі головним.

Форма. Підбирайте окуляри, які коригують форму обличчя. Загалом вважається, що у сонцезахисних окулярів мають бути великі лінзи.

Як перевірити відповідну оправу