Планета вымирает: в ООН сделали шокирующее заявление

Планета Земля вымирает (Коллаж РБК-Украина)

В ООН рассказали шокирующую правду о вымирании планеты Земля

Планета Земля вступила в шестую эру массового вымирания из-за загрязнения атмосферы. Такие данные опубликовала Организация Объединенных Наций в проекте Конвенции о биологическом разнообразии.

В документе говорится, что к 2030 году людям необходимо существенно уменьшить загрязнение атмосферы, чтобы спасти ту дикую природу, которая на данный момент еще осталась. Мир столкнулся с катастрофическими исчезновениями различных видов флоры и фауны, а это может привести к тому, что на планете вымрут целые экосистемы. Такое разрушение может обернуться серьезными последствиями для выживания человечества.

Для того, чтобы спасти планету от вымирания у населения Земли осталось всего 10 лет. По результатам исследования, чтобы предоставить защищенный статус трети земной поверхности, нужно за ближайшие 10 лет сократить вредные отходы как минимум вдвое.

В Конвенции также названы 20 целей по сохранению дикой природы Земли и среди основных задач авторы проекта видят: сокращение загрязнения окружающей среды биоцидами, пластиковыми отходами, а также внедрение технологий устойчивого развития.

Это не первая попытка ООН призвать человечество к тому, чтобы прекратить убивать планету. В 2010 году на саммите в Японии были озвучены подобные цели, но за предыдущее десятилетие большую часть из них достичь так и не удалось.

Данная Конвенция будет представлена на саммите ООН по биоразнообразию в Китае в октябре 2020 года.