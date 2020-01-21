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Планета вимирає: в ООН зробили приголомшливу заяву

STYLERЖиття    21.01.2020 - 11:25
Планета вимирає: в ООН зробили приголомшливу заяву
Планета Земля вимирає (Колаж РБК-Україна)

В ООН розповіли шокуючу правду про вимирання планети Земля

Планета Земля вступила в шосту еру масового вимирання через забруднення атмосфери. Такі дані оприлюднила Організація Об'єднаних Націй в проєкті Конвенції про біологічне різноманіття.

В документі йдеться, що до 2030 року людям необхідно істотно зменшити забруднення атмосфери, щоб врятувати ту дику природу, яка на даний момент ще залишилася. Світ зіткнувся з катастрофічними зникненнями різних видів флори та фауни, а це може призвести до того, що на планеті вимруть цілі екосистеми. Таке руйнування може обернутися серйозними наслідками для виживання людства.

Для того, щоб врятувати планету від вимирання населенню Землі залишилося всього 10 років. За результатами дослідження, щоб надати захищений статус третині земної поверхні, потрібно за найближчі 10 років скоротити шкідливі відходи як мінімум удвічі.

У Конвенції також названі 20 цілей задля збереження дикої природи Землі та серед основних завдань автори проєкту бачать: скорочення забруднення навколишнього середовища біоцидами, пластиковими відходами, а також впровадження технологій сталого розвитку.

Це не перша спроба ООН закликати людство до того, щоб припинити вбивати планету. У 2010 році на саміті в Японії були озвучені подібні цілі, але за попереднє десятиліття більшу частину з них досягти так і не вдалося.

Дана Конвенція буде представлена на саміті ООН з біорізноманіття в Китаї в жовтні 2020 року.

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