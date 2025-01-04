План із 5 вправ, які трансформують ваше тіло всього за кілька хвилин на день без "тренажерки"

Сьогодні багато людей шукають ефективні способи залишатися у формі без необхідності відвідувати тренажерний зал. Брак часу, вартість, дискомфорт у громадських місцях - лише деякі з причин, які можуть перешкодити нам підтримувати розпорядок фізичних вправ. Однак за допомогою простого та ефективного плану можна змінити своє тіло всього за кілька хвилин на день.

Що саме треба робити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

5 ефективних вправ, щоб швидко прийти у форму

Присідання

Це базова вправа і основа всіх основ. Вона опрацьовує м'язи ніг і сідниць. Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей, опустіться, ніби збираєтеся сісти на стілець, тримаючи спину прямо, а коліна на одній лінії зі стопами, і поверніться у вихідне положення. Виконайте 3 підходи по 10-15 повторень.

Віджимання

Віджимання чудово підходять для зміцнення грудей, плечей і трицепсів. Прийміть положення планки, розставивши руки трохи ширше, ніж на ширині плечей, опустіть тіло, поки груди майже не торкнуться підлоги, а потім віджимайтеся. Виконайте 3 підходи по 8-12 повторень. При необхідності ви можете виконувати вправу, стоячи колінами на підлозі.

Планки

Планка - це ізометрична вправа, яка зміцнює кор (середню частину тіла). Прийміть положення планки, поклавши передпліччя на підлогу, а тіло вирівняйте по прямій лінії від голови до ніг. Утримуйте це положення як можна довше. Спробуйте утримати положення 20-60 секунд. Виконайте 3 підходи.

Підняття п’яток

Ця вправа спрямована на роботу литкових м’язів. Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей, відірвіть п’яти від підлоги, спираючись на підошви ніг, а потім повільно опустіть. Виконайте 3 підходи по 15-20 повторень.

Скручування

Дуже гарна вправ для зміцнення пресу. Ляжте на спину, зігніть коліна, а ступні поставте на підлогу. Підніміть тулуб до колін, скорочуючи живіт, а потім поверніться у вихідне положення. Виконайте 3 підходи по 15 повторень.