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На півострові в Дніпрі зведуть елітний ЖК. Вже є перші фото

Як виглядатиме новий ЖК у Дніпрі (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

У Дніпрі на півострові планують звести новий сучасний ЖК з елітними приватними будинками, а також упорядкувати територію міської набережної.

Візуалізацією проєкту поділилось архітектурне бюро Archоbraz в Facebook.

Як виглядатиме новий ЖК

Новий житловий квартал планують збудувати у провулку Широкий.

У розробці проєкту архітектори акцентували увагу на формуванні якісного благоустрою громадських просторів та об'єктів обслуговування мешканців міста - магазинів, кафе, дитячого клубу й рекреаційного простору.

Також архітектори пропонують облаштувати міську набережну навколо озера та благоустрій навколо дренажного каналу з дитячим та спортивним майданчиком.

"Ми сподіваємся, що ця пропозиція зацікавить сучасних мешканців міста, які мріяли про власний невеличкий приватний дім у ці непрості часи", - зазначають архітектори.

Додамо, що цей проєкт уже представили на Містобудівній раді.

Ось так виглядатиме новий ЖК (фото: facebook.com/archobraz)

Будинки із власними ділянками та стоянками

Особливістю проєкту є різноманітність запропонованих рішень. Площа будинків складає від 80 до 160 кв. м разом з терасами. До них включені невеличкі індивідуальні прибудинкові ділянки для відпочинку та відкритої стоянки автівок.

"Замість високих штучних огорож ми пропонуємо використовувати зелені огорожі висотою 1.2-1.4 м. Це підвищить естетику середовища та не заважатиме безпеці мешканців завдяки спільному соціальному контролю самих мешканців за європейським принципом подібної забудови", - наголошують автори проєкту.

Ось так виглядатиме новий ЖК (фото: facebook.com/archobraz)

Також на візуалізації можна помітити, що проєкт нового ЖК передбачає облаштування басейну.

Родзинкою проєкту, за словами архітекторів, є емоційність фасадів і єдність у різноманітті на фоні природного ландшафту.

Ось так виглядатиме новий ЖК (фото: facebook.com/archobraz)

Раніше ми ділились фото проєкту офісних будівель, які планують звести у Львові.

Читайте також про те, що українські архітектори розробили проєкт зупинок-укриттів.

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