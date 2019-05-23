Новый скандал на Укрзализныце: в сети показали жуткое состояние электричек

Жуть в электричках (Коллаж РБК-Украина)

Пассажиры возмущены тем, что Укрзализныця подняла цены на проезд

Укрзализныця снова попала в скандал из-за электричек. Пользователь Мариана Сторожук разместила на своей странице в Facebook фотографии электрички "Ужгород-Мукачево". На снимках видно, что вагоны в жутком состоянии, окна грязные и местами даже присутствуют дыры.

Пассажир возмутилась, что цены на проезд существенно подняли, но при этом людям приходится добираться на работу в жутких условиях.

"Познакомьтесь – это электричка "Ужгород-Мукачево". Цену за проезд подняли. Условия – фото. Окна немытые, сиденья – мало того, что грязные, еще и подпертые палкой. Про то, что пиво капало на голову сверху, уже и разговора нет. Уважаемая Укрзализныця, чем обусловлено поднятия цен на проезд? Я согласна платить, но хочу ехать в людских условиях на работу", - написала Сторожук.

Состояние электрички "Ужгород-Мукачево" (facebook.com/Мариана Сторожук)

Ее поддержали и другие пользователи, которые также возмущены состоянием вагонов в электричках.

Согласна, это настоящий ужас, некому пожаловаться! Сколько можно?

Поддерживаю!

Для жалоб есть горячая линия. А простые рабочие ничем помочь не смогут. А еще наши люди хоть бы немного берегли и не мусорили. Да, я согласна, условия жуткие, но срач делают люди.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт рассказал о том, как давно не обновлялись пригородные поезда и что грозит им в ближайшее время.

А также сообщали о том, что погром в вагонах поезда УЗ шокировал сеть.