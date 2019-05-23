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Пиво капало на голову: у мережі показали жахливий стан закарпатських електричок

STYLERЖиття    23.05.2019 - 09:27
Пиво капало на голову: у мережі показали жахливий стан закарпатських електричок
Жах в електричках (Колаж РБК-Україна)

Пасажири обурені тим, що Укрзализниця підняла ціни на проїзд

Укрзализниця знову потрапила в скандал через електрички. Користувач Маріана Сторожук розмістила на своїй сторінці у Facebook фотографії електрички "Ужгород-Мукачево". На знімках видно, що вагони в страшному стані, вікна брудні і місцями навіть присутні діри.

Пасажир обурилася, що ціни на проїзд суттєво підняли, але при цьому людям доводиться добиратися на роботу в страшних умовах.

"Познайомтеся – це електричка "Ужгород-Мукачево". Ціну за проїзд підняли. Умови – фото. Вікна немиті, сидіння – мало того, що брудні, ще й підперті палицею. Про те, що пиво капало на голову зверху, вже й і мови немає. Шановна Укрзалізниця, чим обумовлено підняття цін на проїзд? Я згодна платити, але хочу їхати в людських умовах на роботу", - написала Сторожук.

 

Стан електрички "Ужгород-Мукачево" (facebook.com/Мариана Сторожук)

Її підтримали і інші користувачі, які також обурені станом вагонів в електричках.

  • Згодна, це справжній жах, нікому поскаржитися! Скільки можна?
  • Підтримую!
  • Для скарг є гаряча лінія. А прості робітники нічим допомогти не зможуть. А ще наші люди хоч би трохи берегли і не смітили. Так, я згодна, умови жахливі, але срач роблять люди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерт розповів про те, як давно не оновлювалися приміські поїзди і що загрожує їм найближчим часом.

А також повідомляли про те, що погром у вагонах поїзда УЗ шокував мережу.

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