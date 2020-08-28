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Піцерія в Рівному потрапила в еротичний скандал: ого, який великий

П'ятниця 28 серпня 2020 22:05
Піцерія в Рівному потрапила в еротичний скандал: ого, який великий
Піцерія в Рівному оскандалилася через еротичну рекламу (скрін відео)
Автор: Світлана Мащенко

У Рівному піцерія оскандалилася через еротичну рекламу з чорношкірими акторами

Піцерія з Рівного розмістила еротичну рекламу, яка викликала шквал здивування українців. Кадри з відео нагадують зйомки порнофільму, в якому беруть участь дівчина-блондинка в рожевому і п'ятеро темношкірих хлопців.

Чоловіки одягнені в нижню білизну і кожен з них пропонує дівчині по шматку різних видів піци. Але дівчина не може визначитися, тому вибирає все відразу.

Кінець ролика виглядає вкрай цікаво. Дівчина почергово пробує кожен шматок піци, а той, що на чорному тесті подобається блондинці найбільше.

"Ого, який великий", - зауважує дівчина.

"Навіть оргазми бувають ручної роботи. Ситуація вийшла з-під контролю, і ми перевершили самі себе, тому саме ти підбереш ідеальний розмір, і смак, який точно доведе тебе до гастрономічного оргазму", - підписана підводка до відеоролика, знятого піцерією Ель-Пасо.

Рагульська реклама піци

Тут у Рівному одна піцерія рекламу зняла. Потім ми дивуємося, які музичні та електоральні смаки у населення. Тотальна рагульня.

Опубліковано Баба і кіт П'ятниця, 28 серпня 2020 р.

В Рівному піцерія оскандалилася через рекламу (відео: facebook.com/babaandkit)

Користувачі мережі шоковані подібною ідеєю і втіленням, але багато хвалить творців за креативність:

  • "Принципово б не купила в них піцу! Гидота...
  • Пару раз на день цю блювотину вмикати й можна на дієти не сідати... Відрізає апетит повністю
  • Креативно! Резонанс, шум, навіть рекламувати не треба. Автори, браво!
  • Тіки хотів питати чи є продовження де вона наминає ці піцци... але в кінці все ж показали".

Раніше ми писали, що полтавець заснув у холодильнику з пельменями. З'явилося відео з супермаркету.

Також повідомлялося, що в Києві жінка прийшла в супермаркет у футболці з Путіним, через що зав'язалася бійка.

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