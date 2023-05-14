Так пити воду не можна! Нутриціолог застерегла від найпоширеніших помилок

Водний баланс є вкрай необхідним для повноцінного функціонування організму. Порушення питного режиму може призвести до сухості шкіри та погіршити загальний стан здоров'я. Побутує багато помилкових уявлень про те, як треба пити воду. Деякі із них навіть можуть бути шкідливими.

Про те, яким має бути питний режим та які твердження про водний баланс насправді є міфами, розповіла нутриціолог Марія Кулінська на своїй сторінці в Instagram .

Як брак води впливає на організм

"Кожен день ми видихаємо приблизно 700 мл води, а через шкіру випаровується десь 200 мл. Наша детокс-система (печінка/нирки) страждає/погано виконує свої функції, якщо ми пʼємо дуже мало води", - пояснює експерт.

Вона додає, що недотримання водного балансу погано впливає на якість шкіри, на роботу кишково-шлункового тракту, перистальтику кишківника і навіть на настрій та когнітивні функції.

"І голова інколи болить не тільки через брак кисню у приміщенні, а тому, що організму не вистачає води", - каже нутриціолог.

Яку воду краще пити

"Воду з лимоном можна пити лише здоровим людям. Натщесерце пити усілякі фреші, лимонну воду і тому подібне не рекомендується, бо якщо є проблеми з кислотністю шлунка (навіть якщо вона знижена), це може погіршити ситуацію", - пояснює Кулінська.

Також вона зазначає, що вода з лимоном не покращує травлення і не вбиває мікроби, а лише може спровокувати опік слизової оболонки ротової порожнини.

"А от коли ми прокидаємось, і перед сніданком випиваємо склянку теплої води, вона дійсно трішки розслабляє сфінктер жовчного міхура і допомагає жовчовиділенню. Далі пити теплу воду не обов’язково", - каже експерт.

Міфи про питний режим

"Найпопулярніший міф про те, що чай та кава виводять з організму воду, тому після них треба обов'язково пити склянку води. Насправді - ні. Вони будуть працювати як діуретики, тому ви частіше ходитимете в туалет", - пояснює нутриціолог.

Ще один міф - треба випивати 8 склянок щодня.

"Вода важливий компонент нашої крові, яка на 99% складається із плазми, та в основному - з води. Надлишок води в організмі призводить до зниження електролітів (це суха частина плазми крові), в результаті кров стає гіпотонічною і може призвести до порушень по всьому організму. Тож не треба пити дуже багато води. Тільки, якщо ви професійний спортсмен або живете у спекотному кліматі", - пояснює Кулінська.