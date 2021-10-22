В пистолете Болдуина был боевой патрон: новые детали гибели украинки на съемках

Голливудский актер Алек Болдуин застрелил оператора-украинку Галину Гатчинс и ранил режиссера Джоуэла Соуза на съемках вестерна "Ржавчина" из реквизитного пистолета, который был заряжен холостыми патронами, но одна пуля оказалась боевая. По факту трагического несчастного случая полиция ведет расследование.

Обвинения предъявлены не были, заявили в офисе шерифа округа Санта-Фе, передает NBC News .

Отмечается, что по мнению следователей, во время съемок сцены было использовано огнестрельное оружие.

"Детективы расследуют, как и какой тип патрона был выпущен", - говорится в заявлении шерифа.

Предварительно установлено, что ЧП на съемочной площадке произошло в связи с разрывом пистолета с холостыми патронами.

Представитель Болдуина говорит, что производство картины на данный момент приостановлено, пишет USA Today.

"Безопасность наших актеров и съемочной группы остается нашим главным приоритетом", - сказал он

По данным местной прессы, реквизиты к съемкам, в том числе пистолет, готовили сотрудники из Нью-Мексико. Вероятно, одна боевая пуля разорвалась в стволе реквизитного оружия. Осколками ранило оператора 42-летнюю Галину Хатчинс из Украины, которая позже умерла в больнице, и 48-летнего режиссера Джоэла Соуза.

Галина Гатчинс, оператор-постановщик фильма "Ржавчина" (фото: Getty Images)

Как уточнила в своем Twitter актриса Фрэнсис Фишер, которая также снимается в картине, Соуза уже выписали из клиники.

63-летний Алек Болдуин шокирован произошедшим. Ранее в СМИ появились фото, как актер горько плачет - его сняли журналисты возле офиса шерифа округа Санта-Фе.

Алек Болдуин в слезах возле офиса шерифа (фото: The New Mexican)

Американский актер удалил из социальных сетей все фотографии со съемок. Болдуин заявил, что во всем сотрудничает со следствием, и добавил, что поддерживает контакт с мужем трагически погибшей Гатчинс, готов оказывать помощь.

Алек Болдуин на съемках "Ржавчины" (фото: instagram.com/alecbaldwininsta)

Отметим, что использование огнестрельного оружия на съемочной площадке регулируется строгими стандартами безопасности. Но трагические инциденты все же порой случаются. Холостые патроны используются в киноиндустрии для имитации боевых. Причина, по которой они настолько реалистичны, заключается в том, что холостые патроны - это, по сути, модифицированные настоящие пули.