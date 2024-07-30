Письменник-військовослужбовець Жадан висловився про тих, хто боїться мобілізуватися: "Не так страшно"

Що каже Жадан

Музикант, як відомо, мобілізувався на третій рік повномасштабної війни, і нині добровольців значно поменшало. Людям, які вагаються щодо служби чи бояться, він порадив розібратися у цьому питанні дещо детальніше, щоб зрозуміти, куди, можливо, до якого підрозділу вони б хотіли піти.

"Тут бажано не ставитися до війська як до чогось абстрактного, ефемерного, а просто спробувати розібратися, які є частини, підрозділи. Порадитися з людьми, які вже є в Силах оборони, тому що, коли ти знаєш, куди йдеш, коли знаєш командирів, структуру того підрозділу, куди ти можеш потрапити - все не так страшно", - сказав Сергій.

"Я порадив би звернути увагу на таку річ: часто люди, які бояться, бояться не тому, що не хочуть, чи не тому, що вважають за недоцільне захищати свою країну, а тому, що бояться нових обставин, вийти з зони комфорту", - також підкреслив він.

Жадан мобілізувався наприкінці травня (Фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Письменник разом з іншими учасниками гурту "Жадан і Собаки" є військовослужбовцем 13-ї бригади НГУ "Хартія". Він зазначив, що знає цей підрозділ з моменту його створення, і спершу підтримував його як волонтер, а тепер і сам долучився до особового складу.

"Ми підтримували "Хартію" як волонтери, знаємо командирів, офіцерів, знаємо особисто дуже багатьох бійців, і для нас це не було щось незнайоме. Було цілком природно влитися саме в це коло, саме в це товариство", - розповів зірка.

Окрім того, відомий українець зазначив, що навчання у цьому підрозділі були для нього цікавими. Однак проходження "школи" в 50-річному віці років він назвав для себе дещо незвичною ситуацією.

Захисник служить у "Хартії" (Фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

"Заняття були цікавими. Було насичено, інтенсивно, в чомусь - важко, в чомусь - приємно, тому що були однодумці в "Хартії". Школа інструкторів сильна, вимоглива, але справедлива, і там весь вишкіл базується на повазі до бійця. Це, звичайно, мотивує. Хочеш бути кращим, хочеш не відставати від інших, тому це хороша школа була", - поділився захисник.