Приготуйте картоплю у духовці по цьому рецепту і вона стане вашим улюбленим гарніром
Запечена картопля із золотистою скоринкою та злегка пікантним смаком ідеально поєднується з дуже соковитим антрекотом, рибою, делікатно приготовленою в бульйоні, або ніжною та вологою курячою грудкою.
У виданні Sante Plus розповіли, як ідеально приготувати цей овоч.
Як приготувати картоплю в кулінарному пакеті?
Кулінарний пакет (рукав), у якому зазвичай запікають м'ясо, чудово підійде для картоплі.
Інгредієнти:
- 1 кг картоплі
- від 2 до 3 зубчиків часнику
- 50 мл оливкової олії
- ½ чайної ложки паприки
- ¼ чайної ложки куркуми
- ⅕ чайної ложки розмарину
- Сіль та перець за смаком.
Покроковий рецепт приготування
Помийте та очистіть картоплю. Якщо у вас картопля маленька – то залиште її цілу або розріжте на четвертинки. Викладіть овочі в глибоку тарілку і приправте їх сіллю та спеціями. Додайте невеликий зубчик або два часнику для додаткового смаку. Поперчіть картоплю і добре збризкайте оливковою олією.
Попередньо розігрійте духовку до 220 градусів. Тим часом все добре перемішайте, щоб спеції та олію покрили шматочки картоплі. Складіть все в кулінарний пакет і відправте в духовку. Залишіть готуватися на 30-35 хвилин.
Картопля у кулінарному пакеті в духовці (фото: flickr.com)
Щоб у картоплі утворилася хрумка скоринка, вийміть і розріжте кулінарний пакет, а потім відправте його назад у духовку. Коли картопля буде золотистого кольору – сміливо виймайте її. Можна прикрасити її кропом. Насолоджуйтесь, поки страва гаряча!
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