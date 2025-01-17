Після цієї заяви вчених ви більше ніколи не будете їсти сосиски

Вчені дійшли висновку, що оброблене червоне м’ясо може підвищити ризик розвитку таких станів, як деменція. Зокрема, це стосується сосисок, які багато хто обожнює.

До яких висновків дійшли вчені, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Neurology.

Що відомо про шкоду сосисок?

Лікар попередив людей, що вживання занадто великої кількості сосисок може збільшити ризик розвитку деменції.

Хоча відомо, що оброблене м’ясо підвищує ризик розвитку таких захворювань, як рак кишечника, тепер вчені вважають, що воно також може призвести до деменції.

Вчені досліджували 133 тисячі людей і кожні два-чотири роки запитували їх про харчування, щоб перевірити, чи не розвинулася у них хвороба.

Вони виявили, що люди, які щодня їдять близько двох скибочок бекону або однієї сосиски, мають на 13% більше шансів на розвиток деменції.

За словами науковців, люди зменшать ризик деменції приблизно на 28%, якщо замінять порцію обробленого червоного м’яса рибою.

Чим замінити сосиски в раціоні?

Вживання птиці, наприклад курки, може знизити ризик деменції приблизно на 19%.

Альтернативою може бути заміна на такі рослини, як горіхи, бобові, сочевиця або квасоля, що зменшить шанси розвитку захворювання.

"Ми виявили, що оброблене червоне м’ясо може збільшити ризик зниження когнітивних функцій і деменції, але хороша новина полягає в тому, що ми також виявили, що заміна його більш здоровими альтернативами, такими як горіхи, риба та домашня птиця може зменшити ризик для людини", - розповів Доктор Деніел Ханг, старший автор дослідження Гарвардського університету.

Дослідження 2021 року стверджує, що нітрити, які містяться в обробленому м’ясі, можуть призвести до "окислювального стресу, перекисного окислення ліпідів і активації прозапальних цитокінів або інших механізмів, потенційно залучених до розвитку деменції".