UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Після скандальних заяв про мир з РФ: хто із зірок публічно підтримав Волошина

Олександр Волошин (фото: instagram.com/voloshyn_xx)
Автор: Іванна Пашкевич

Нещодавно Олександр Волошин видав, що Україна має піти на "поступки" Росії для припинення кровопролиття і назвав війну "грою". За ці слова на нього посипався шквал хейту. Втім, знайшлися ті, хто встав на захист колишнього чоловіка співачки Ані Трінчер.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram бізнесмена.

Хто підтримав Волошина

Нагадаємо, Волошин та інші популярні блогери опублікували пости, що повторюють тези російської пропаганди.

Зі слів бізнесмена, якщо ж Україна "не справляється з війною", необхідно "грати за правилами росіян".

Після цих слів, каже Олександр, йому почали надходити погрози.

У коментарях його підтримали зірка "Кварталу 95" Ірина Гатун, яка виконала роль переселенки зі Скадовська у новорічному випуску шоу, блогерка Аліна Шаманська і виконавець та військовослужбовець Віталій Козловський.

"Саша, ти не один! Правда завжди перемагає рано чи пізно. Покажіть мені людей, яким за добу люди надішлють 6 мільйонів гривень! Це головний показник, з якого потрібно починати цю історію…", - написала Шаманська.

"Ти хороша людина. Це все пройде. Тримайся", - додав Козловський.

Акторка Гатун виклала stories, і сказала, що нещодавно її також захейтили, і вона розуміє, що зараз відчуває Волошин.

"Я розумію, що йому зараз не смішно, тому що сама нещодавно була у такій ситуації. Не там ви зрадників шукаєте. Знаю Сашу особисто і дуже поважаю його. Я з тобою", - прокоментувала артистка.

Ірина Гатун підтримала Волошина (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Нагадаємо, нещодавно українські блогери з мільйонною аудиторією обурили інтернет-спільноту закликами до миру з Росією.

У той час як уся країна переживала трагедію в "Охматдиті" та допомагала постраждалим, інфлюенсери висловлювали невдоволення політиками та пропонували "мирні плани" завершення війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОхматдитблоггерВійна в УкраїніЗірки шоу-бізнесу