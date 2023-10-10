Після походу до спортзалу ви з'їдаєте гамбургер? Ось чому це погана ідея

Що не так з вашим харчуванням

Ви щодня ходите в зал, бігаєте вранці чи вечорами, робите зарядку, але при цьому вечеряєте фаст-фудом. Або ви стежите за раціоном з понеділка по п'ятницю, а на вихідних дозволяєте собі "відірватися" і переїдаєте. Або у вас на кухні повно чіпсів, печива, газованої води, але вас це не дуже непокоїть, тому що тренування вам допомагають спалити калорії.

Але насправді не має значення, тренуєтеся ви довше або з більшою інтенсивністю, тому що будь-які фізичні вправи не допомагають зменшити наслідки неправильного харчування.

Худоба - не завжди здоров'я

У соціальних мережах є спеціальний термін, який описує струнку людину, яка має високий відсоток жиру в організмі - skinny fat. У звичайного відвідувача тренажерного залу може бути мало підшкірного жиру (який знаходиться прямо під шкірою і його можна ущипнути), але ось вісцерального жиру - багато і він оточує ваші внутрішні органи.

За словами доктора Коліна Керрікера, вісцеральний жир значно небезпечніший за підшкірний або зовнішній. Його накопичення в результаті вживання оброблених харчових продуктів з високим вмістом цукру, солі та вуглеводів призводить до таких же ризиків, як і у людини з ожирінням.

Велика кількість вісцерального жиру, що циркулює по всьому тілу, може призвести до ущільнення та звуження артерій - захворювання на атеросклероз. Така закупорка зупиняє приплив крові до інших тканин та збільшує ризик серцевого нападу та інсульту.

В одному з досліджень, присвячених фізичній активності та якості харчування, вчені виявили, що у людей при регулярному спорті та неправильному харчуванні ризик смертності значно вищий, ніж у людей, які займаються спортом і дотримуються здорового харчування.

Чому уникнути неправильного харчування складно

Якщо ви хочете схуднути, то найважливіше - створити дефіцит калорій, при якому ви спалюєте більше, ніж споживаєте. Але регулярне вживання висококалорійної їжі це завдання суттєво ускладнює.

"Ви споживаєте занадто багато калорій, і вам доведеться виконувати набагато більше вправ, ніж людина може витримати протягом тривалого часу", - наголошує доктор Керрікер.

Оброблені продукти, такі як газовані напої та солодощі, практично не містять поживних речовин. Через брак вітамінів, білка і клітковини, необхідних для насичення, вам буде важко думати про тренування - ви відчуватимете голод.

"Люди, які не дотримуються поживної дієти, зазвичай голодні, примхливі та не мають мотивації чи прагнення до занять спортом", - пояснює дипломований дієтолог Грейс Дероча.

Якщо ви дістанетеся до спортзалу, то ці порожні калорії ускладнюють проведення продуктивного тренування. Жирна їжа спочатку дає тимчасовий приплив енергії, але її буде недостатньо для підтримки тривалого або високоінтенсивного тренування, і ви швидко відчуєте втому. А всі не використані калорії відкладатимуться у вигляді жиру.

Тип тренування не матиме значення у довгостроковій перспективі, якщо ви не отримуєте потрібних поживних речовин. Наприклад, на силових тренуваннях спалюється більше калорій, ніж за кардіо. Отримання поживних речовин із продуктів низької якості ускладнить нарощування м'язової маси та повне відновлення після виснажливих тренувань.

Тому дієтолог рекомендує включати у свій раціон продукти з високим вмістом білка - наприклад, курку чи лосось.

Чи доведеться відмовитися від улюблених продуктів?

Експерти наголошують, що бути здоровим не означає, що потрібно відмовитись від усіх продуктів, які вам подобаються. Люди схильні демонізувати певну їжу і створюється відчуття, що не можна їсти цукор, вуглеводи та інше.

Однак, щоб не почуватися винним за черговий гамбургер чи десерт, Дероча рекомендує змінити думку і думати про їжу не як про калорії, а як про вид енергії, яку вона може дати.

Якщо у вас було достатньо клітковини, подивіться, звідки ви берете білок, омега-3 або корисні вуглеводи.

"Це не погана їжа, це просто "паливо". Якщо ви подивіться на це з точки зору добавок, а не з точки зору обмежень, то це буде здоровіший підхід до свого харчування", - підкреслює фахівець.