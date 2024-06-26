"Після перемоги зустрінуся із подругами у кафе": історія 10-річної Єви з Бородянки у музеї "Голоси мирних"

Єві було 8 років, коли ворог вдерся до Бородянки та почав руйнувати селище. Вона запам’ятала затори на виїзді з міста, окупацію, пожежу на нафтобазі та авіабій. Дівчинку евакуювали до безпеки, але врешті вона повернулася додому.

"Хата дідуся згоріла. Вдома ми потім робили ремонт, бо все було розбито... Мого улюбленого хом'яка вбило кулею. На щастя, вижила кішка", — розповідає Єва.

Адаптація до життя у реаліях війни була для дитини непростою.

"Ми з татом гуляли біля дома і бачили, як збивали російські ракети. Я дуже налякалася й хотіла побігти туди, де не було обстрілів. Але тато був після інсульту і ми не могли бігти", — говорить Єва.

Життя бере своє. Зараз дівчинка виступає у дитячій театральній студії, яка допомагає юним бородянцям повернути відчуття мирного дитинства. І дуже цінує спілкування з подружками. Дівчатка домовилися: коли настане мир — зустрінуться всі разом у кафе, щоб відзначити перемогу.

Історія увійшла до музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, який збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 110 тисяч історій.

Розкажіть свою на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.