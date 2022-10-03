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Пішли в ліс по гриби: лікар Комаровський показав рідкісне фото з онуками

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Понеділок 03 жовтня 2022 15:24
Пішли в ліс по гриби: лікар Комаровський показав рідкісне фото з онуками Фото: Комаровський показав рідкісне фото з онуками (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Автор: Людмила Жукова

Улюблений усіма українцями доктор Комаровський показав рідкісне фото зі своїми онуками. Він подався з дітьми на "грибне полювання" в ліс і показав знімки звідти.

Фото опубліковані на сторінці Instagram відомого педіатра.

"Сьогодні з ранку проливний дощ. Але ми гуляємо в будь-яку погоду! Пішли з онуками за грибами. До лісу, який неподалік, "визволителі" не дісталися, так що снарядів, що не розірвалися, і розтяжок у ньому немає. Знайшли три десятки білих і два відра польських грибів!" - похвалився Комаровський.

Пішли в ліс по гриби: лікар Комаровський показав рідкісне фото з онукамиКомаровський з онуками пішли по гриби (instagram.com/doctor_komarovskiy)

За словами дитячого лікаря, другий дідусь його онуків – зараз на передовій та захищає Україну від ворогів.

"Відправили фотографії нашому другому дідусю Саші – він зараз на передовій, нас захищає. Дід Саша у відповідь теж фоточку з грибами надіслав, шкодує, що зайнятий – виганяє з наших лісів поганок", – додав Комаровський.

Пішли в ліс по гриби: лікар Комаровський показав рідкісне фото з онукамиДругий дідусь онуків Комаровського надіслав їм фото (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, що у доктора Комаровського є двоє дітей – Дмитро та Андрій. Його сини мають дітей: у першого хлопчик, у другого – хлопчик і дівчинка.

Пішли в ліс по гриби: лікар Комаровський показав рідкісне фото з онукамиКомаровський зі своїми синами (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Як ми раніше писали, Комаровський розповів, як зміцнити імунітет перед холодною зимою.

А до цього Комаровський назвав основи довголіття, які продовжать життя.

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Доктор Комаровский