Пішли в ліс по гриби: лікар Комаровський показав рідкісне фото з онуками

Улюблений усіма українцями доктор Комаровський показав рідкісне фото зі своїми онуками. Він подався з дітьми на "грибне полювання" в ліс і показав знімки звідти.

"Сьогодні з ранку проливний дощ. Але ми гуляємо в будь-яку погоду! Пішли з онуками за грибами. До лісу, який неподалік, "визволителі" не дісталися, так що снарядів, що не розірвалися, і розтяжок у ньому немає. Знайшли три десятки білих і два відра польських грибів!" - похвалився Комаровський.

Комаровський з онуками пішли по гриби (instagram.com/doctor_komarovskiy)

За словами дитячого лікаря, другий дідусь його онуків – зараз на передовій та захищає Україну від ворогів.

"Відправили фотографії нашому другому дідусю Саші – він зараз на передовій, нас захищає. Дід Саша у відповідь теж фоточку з грибами надіслав, шкодує, що зайнятий – виганяє з наших лісів поганок", – додав Комаровський.

Другий дідусь онуків Комаровського надіслав їм фото (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, що у доктора Комаровського є двоє дітей – Дмитро та Андрій. Його сини мають дітей: у першого хлопчик, у другого – хлопчик і дівчинка.

Комаровський зі своїми синами (instagram.com/doctor_komarovskiy)