ua ru
Пн, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пошли в лес за грибами: доктор Комаровский показал редкое фото с внуками

Новина українською →
Понедельник 03 октября 2022 15:24
Пошли в лес за грибами: доктор Комаровский показал редкое фото с внуками Фото: Комаровский показал редкое фото с внуками (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Автор: Людмила Жукова

Любимый всеми украинцами доктор Комаровский показал редкое фото со своими внуками. Он отправился с детьми на "грибную охоту" в лес и показал снимки оттуда.

Фото опубликованы на страничке в Instagram известного педиатра.

"Сегодня с утра проливной дождь. Но мы гуляем в любую погоду! Пошли с внуками за грибами. До леса, который неподалеку, "освободители" не добрались, так что неразорвавшихся снарядов и растяжек в нем нет. Нашли три десятка белых и два ведра польских грибов!" - похвастался Комаровский.

Пошли в лес за грибами: доктор Комаровский показал редкое фото с внукамиКомаровский с внуками пошли за грибами (instagram.com/doctor_komarovskiy)

По словам врача, второй дедушка его внуков - сейчас на передовой и защищает Украину от врагов.

"Отправили фотографии нашему второму дедушке Саше - он сейчас на передовой, нас защищает. Дед Саша в ответ тоже фоточку с грибами прислал, жалеет, что занят - выгоняет из наших лесов поганок", - добавил Комаровский.

Пошли в лес за грибами: доктор Комаровский показал редкое фото с внукамиВторой дедушка внуков Комаровского отправил им фото (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, что у доктора Комаровского есть двое детей - Дмитрий и Андрей. У его сыновей есть дети: у одного мальчик, а у второго – мальчик и девочка.

Пошли в лес за грибами: доктор Комаровский показал редкое фото с внукамиКомаровский со своими сыновьями (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Как мы ранее писали, Комаровский рассказал, как укрепить имуннитет перед холодной зимой.

А до этого Комаровский назвал основы долголетия, которые продлят жизнь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Доктор Комаровский