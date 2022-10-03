Пошли в лес за грибами: доктор Комаровский показал редкое фото с внуками

Любимый всеми украинцами доктор Комаровский показал редкое фото со своими внуками. Он отправился с детьми на "грибную охоту" в лес и показал снимки оттуда.

"Сегодня с утра проливной дождь. Но мы гуляем в любую погоду! Пошли с внуками за грибами. До леса, который неподалеку, "освободители" не добрались, так что неразорвавшихся снарядов и растяжек в нем нет. Нашли три десятка белых и два ведра польских грибов!" - похвастался Комаровский.

Комаровский с внуками пошли за грибами (instagram.com/doctor_komarovskiy)

По словам врача, второй дедушка его внуков - сейчас на передовой и защищает Украину от врагов.

"Отправили фотографии нашему второму дедушке Саше - он сейчас на передовой, нас защищает. Дед Саша в ответ тоже фоточку с грибами прислал, жалеет, что занят - выгоняет из наших лесов поганок", - добавил Комаровский.

Второй дедушка внуков Комаровского отправил им фото (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, что у доктора Комаровского есть двое детей - Дмитрий и Андрей. У его сыновей есть дети: у одного мальчик, а у второго – мальчик и девочка.

Комаровский со своими сыновьями (instagram.com/doctor_komarovskiy)