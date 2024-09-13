"Пишаюся сином": батько важкопораненого захисника Шумея довірив свою історію музею "Голоси Мирних"

Сини Сергія Федоровича Шумея - захисники України. Молодший, Віталій, два роки тому у бою під Авдіївкою отримав важкі поранення і втратив можливість рухатися, говорити і самостійно їсти. Лікарі давали йому дуже мало шансів, але батько щодня докладає зусиль, щоби диво сталося.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Історія цієї родини увійшла до музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Військовий літак над Шосткою і перелякані діти, які ховаються під балконами - це картинка із початку повномасштабного вторгнення, яка назавжди закарбувалася у пам’яті Сергія Федоровича. Віталій одразу був на передовій, адже у війську він із 2014 року.

"Я весь час переживав, коли Віталій не дзвонив. Він казав: "Тату, я буду телефонувати вночі". Я йшов у магазин і коли повертався, казав своїй дружині, що Віталік дзвонив, хоча насправді зв’язку не було", - розповідає Сергій Федорович Олексію Суханову, актору, ведучому та амбасадору музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Віталій отримав важкі поранення у серпні 2022 року. Він переніс безліч складних операцій в Україні та за кордоном, а його батько - безсонних ночей та маленьких і великих перемог. Одна з них - коли син знову зміг говорити.

"Я пам’ятаю, як це сталося, в Іспанії. Я розминав йому ноги і спитав: "Віталію, що ти хочеш? Він мене впізнав і сказав "папа". Це було його перше слово", - пригадує Сергій Федорович.

І додає, що пишається своїми синами і сам став би на захист Батьківщини, якби Віталій зараз міг обійтися без його допомоги.

Історію батька і сина Шумеїв з перших вуст ви знайдете тут.

Історія увійшла до музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, який збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 115 тисяч історій.

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