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Пилот сбитого под Черниговом Су-25 оказался "асом" Путина, награжденным за зверства в Сирии

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Суббота 05 марта 2022 16:22
Пилот сбитого под Черниговом Су-25 оказался "асом" Путина, награжденным за зверства в Сирии Коллаж РБК-Украина: пилот сбитого под Черниговом Су-25 оказался асом Путина
Автор: Светлана Мащенко

Пилот сбитого на окраинах Чернигова Су-25 оказался одним из "асов" Путина, который ранее участвовал в зверствах в Сирии. За это его даже наградили аудиенцией с Башаром Асадом.

Об этом сообщили в СБУ.

В нарезке на видео можно увидеть совместное фото пилота, который бомбил мирные украинские города, с сирийским диктатором.

"Для него бомбить гражданские города - не новое дело. Как объясняет сам преступник, он не думает о таких понятиях как "жилые дома и кварталы": "Есть просто цели с координатами..." - говорится в сообщении.

Теперь у него впереди множество долгих разговоров с сотрудниками СБУ. Он будет отвечать за все свои зверства, как и тысячи других российских захватчиков, с войной пришедших на украинскую землю.

Ранее мы писали про подробности допроса сбитого вражеского пилота.

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