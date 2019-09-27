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Пикантное фото с сыном помощника Зеленского взорвало сеть: люди негодуют

STYLERЖизнь    27.09.2019 - 17:14
Пикантное фото с сыном помощника Зеленского взорвало сеть: люди негодуют
Фото: Никита Шефир (instagram.com nick_shef)

Пользователи сети критикуют фотографию сына помощника Зеленского, называя ее очень пошлой

В сеть попало пикантное фото сына помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира - Никиты Шефира. Также молодой человек работает помощником народного депутата от партии "Слуга народа" Юрия Киселя.

Отметим, что по информации журналистов, Никита в этом году он окончил факультет "международного бизнеса" в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Во время президентских выборов Никита Шефир работал в команде Владимира Зеленского.

Его фото опубликовало издание "Буквы" у себя на Facebook-странице. На снимке помощник нардепа изображен в фартуке с искусственным половым органом огромных размеров. На фартуке у него красуется надпись "Секс-машина".

Пикантное фото с сыном помощника Зеленского взорвало сеть: люди негодуют

Фото: Никита Шефир (facebook.com/bykvu)

Реакция пользователей сети не заставила себя долго ждать. Украинцы возмущены таким пошлым снимком и сетуют на то, кого же выбрали в Верховную Раду.

  • Дегенерат! Боже, кого выбрали?
  • Якби ще мозок можна було б так збільшити.
  • А никого не смущает такая семейственность? Папа, я буду полковником? Да сынок. А генералом буду? Нет, у генерала свой сын есть.
  • Гадость. Какая гадость.
  • Ну, для рояля не подойдет, а для барабана - в самый раз

Пикантное фото с сыном помощника Зеленского взорвало сеть: люди негодуют

Скриншот комментариев (facebook.com/bykvu)

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