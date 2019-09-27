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Пікантне фото з сином помічника Зеленського підірвало мережу: люди обурюються

STYLERЖиття    27.09.2019 - 17:14
Пікантне фото з сином помічника Зеленського підірвало мережу: люди обурюються
Фото: Микита Шефір (instagram.com nick_shef)

Користувачі мережі критикують фотографію сина помічника Зеленського, називаючи її дуже вульгарною

У мережу потрапило пікантне фото сина помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра - Микити Шефіра. Також молодий чоловік працює помічником народного депутата від партії "Слуга народу" Юрія Киселя.

Зазначимо, що за інформацією журналістів, Микита в цьому році він закінчив факультет "міжнародного бізнесу" в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Під час президентських виборів Микита Шефір працював у команді Володимира Зеленського.

Його фото опублікувало видання "Букви" у себе на Facebook-сторінці. На знімку помічник нардепа зображений у фартуці зіштучним статевим органом величезних розмірів. На фартуху у нього красується підпис "Секс-машина".

Пікантне фото з сином помічника Зеленського підірвало мережу: люди обурюються

Фото: Микита Шефір (facebook.com/bykvu)

Реакція користувачів мережі не змусила себе довго чекати. Українці обурені таким вульгарним знімком і нарікають на те, кого ж обрали у Верховну Раду.

  • Дегенерат! Боже, кого вибрали?
  • Якби ще мозок можна було б збільшити.
  • А нікого не бентежить така сімейність? Тато, я буду полковником? Так синку. А генералом буду? Ні, у генерала є свій син.
  • Гидота. Яка гидота.
  • Ну, для рояля не підійде, а для барабана - в самий раз

Пікантне фото з сином помічника Зеленського підірвало мережу: люди обурюються

Скріншот коментарів (facebook.com/bykvu)

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