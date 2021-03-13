Пик обязательно будет: академик НАН спрогнозировал сроки нового локдауна

Глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комиссаренко считает, что вводить локдаун нужно до наступления рекордных отметок распространения инфекции.

"Как правило, вводят локдаун не когда пик заболевания, а когда он начинается, для того, чтобы препятствовать развитию заболевания. Возможно, в связи с тем, что у нас начинается второй пик заболеваемости, и наверняка он будет интенсивным в апреле-мае, нужно было вводить какие-то меры пресечения распространению инфекции", - отметил Комиссаренко.

По его данным в Украине уже выявлены новые заразные мутации COVID-19. Но вакцинация нашей стране в случае с распространением инфекции и новыми штаммами может не помочь. Виной тому, подчеркивает академик, является неэффективная вакцинация. По его мнению, в сутки должно производиться не менее 100 тысяч уколов вакцины.

"Если будет 100 тыс., у нас осталось примерно 300 дней, мы до конца года могли бы проиммунизировать почти все то население, которое требует иммунизации, это чуть больше 30 млн человек. При нынешних темпах говорить об иммунизации не приходится", - отметил Комиссаренко.

Ранее глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, каким будет возможный новый локдаун. По его данным, новых ограничений не будет. Возможен ввод старых, когда 13 областей окажутся в красной зоне или 70% коек будут переполненными.