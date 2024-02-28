Для підтримки серця і зниження холестерину: 6 видів насіння, які зміцнюють здоров'я

Насіння чіа

Насіння чіа - джерело поживних речовин. Лише в одній порції з 2 столових ложок ви отримаєте 9 грамів клітковини, 4 грами білка та значну кількість мікроелементів, включаючи залізо, магній, фосфор і цинк.

Відповідно до мета-аналізу 2021 року, насіння чіа є рослинним джерелом омега-3 жирних кислот і може підтримувати здоров’я вашого серця, знижуючи "поганий" холестерин і підвищуючи "хороший". Було також показано, що насіння чіа знижує артеріальний тиск у людей з діабетом 2 типу.

Насіння льону

Порція з 2 столових ложок містить 4 грами клітковини, 2,5 грама білка та 6 грамів здорових омега-3 жирних кислот. Насіння льону може допомогти зменшити закрепи, урізноманітнити мікробіом кишечника, знизити систолічний і діастолічний артеріальний тиск і зменшити стрибки рівня цукру в крові після їжі, багатої вуглеводами.

Насіння льону також містить кілька важливих мікроелементів, таких як мідь, марганець і магній.

Насіння коноплі

Йдеться про насіння тих видів коноплі, які не містять наркотичних речовин. Багаті здоровими жирами, насіння конопель мають оптимальне співвідношення (3:1) омега-6 і омега-3 жирних кислот, які запобігають розвитку серцево-судинних захворювань.

Порція з 3 столових ложок містить 10 грамів повноцінного білка, фосфору, магнію, тіаміну та 100% вашої добової норми марганцю.

Кіноа

Згідно з мета-аналізом 2020 року, додавання кіноа до раціону може підтримувати здоров’я серця, знижуючи ризик серцево-судинних захворювань та рівень "поганого" холестерину, а також рівень інсуліну в крові. Кіноа є чудовим джерелом білка і вуглеводів. Варто трішки увімкнути фантазію та додавати кіноа до щоденних страв.

Насіння кунжуту

Насіння кунжуту є хорошим джерелом вітамінів B1, B3 і B6. Вітамін B6 необхідний для метаболізму вуглеводів, жирів і білків. Відомо, що лігнани, що входять до складу насіння кунжуту, мають протизапальні та протиракові властивості.

Кунжут можна їсти як цілим, так і у подрібненому вигляді.

Гарбузове насіння

13 грамів гарбузового насіння містить 8 грамів білка та 40% добової норми магнію. Вони також є хорошим джерелом цинку, фосфору, калію та селену, антиоксидантів і здорових поліненасичених і мононенасичених жирних кислот.

Це насіння можна додавати до салатів, супів або посипати ним випічку.