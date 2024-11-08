Підтримали РФ і заявляли про цькування в Україні: що стало з Данильцем і Мойсеєнком з дуету "Кролики"

Дует "Кролики"

Данилець познайомився зі своїм майбутнім колегою під час роботи в "Укрконцерті", українській гастрольно-концертній організації. У 1987 році артисти зустрілися з режисером-постановником "Укрконцерту" Євгеном Перебийносом, і тоді був створений їхній комічний дует та "творчий тандем маленького гумористичного театру", як зазначається у Вікіпедії.

У 1991 році на екрани вийшов номер "Кролики прилетели", зйомки якого проходили у Москві. Шоу здобуло велику популярність і принесло артистам неабияке визнання. Після цього Данилець і Мойсеєнко почали брати участь у численних телепередачах та давати безліч концертів.

Данилець, уродженець села Дмитрівка на Чернігівщині, попри своє українське походження, не поспішав виступати українською. Цікаво, що комізм його епохального номера "Кролики" полягає саме у влучному відтворенні народної манери розмови мешканців Бахмацького району.

дует "Кролики" був створений в 1987 році(фото: instagram.com/vdanmos)

Скандали, пов'язані з "Кроликами"

З 2010-х років виконавці стали все частіше гастролювати Росією, хоча продовжували жити в Україні. Після агресії РФ проти України у 2014 році Данилець продовжував брати участь у розважальних заходах в країні-агресорці та виступати на російському телебаченні.

Через це артиста почали звинувачувати у сепаратизмі, і у січні 2015 року активісти організацій "Правий сектор" та "Автомайдан" зірвали концерт "Кроликів", який мав відбутися у Трускавці.

У мережі також згадували виступ Данильця в телепередачі "Всі свої" на початку 2011 року, ще задовго до подій на Донбасі, де артист коментував мовне питання.

"А якою українською мовою ми повинні сьогодні розмовляти в Україні? Яка в нас зараз літературна мова, і де вона? Зараз українська мова незрозуміла, тому що як такої літературної мови немає. Зараз йде вплив з львівським, вибачте, проносом. А чо не можна з чернігівським, з дніпропетровським, сумським? Нема в нас культури, тому й мови нема", - заявляв Данилець.

Артисти відзначилися низкою скандальних заяв і вчинків (фото: instagram.com/vdanmos)

У 2016 році Мойсеєнко і Данилець разом зі ще однією зрадницею-українкою, Наташею Корольовою, перевтілилися в образи стюардеси та пілотів і виконали сатиричну пісню, яка висміювала заборону на польоти російських авіаперевізників до України, введену Кабміном у жовтні 2015 року. Деякі ЗМІ назвали цей виступ "відверто антиукраїнським" та "пропагандистським".

На початку 2016 року на сайті Адміністрації Президента України з'явилися кілька петицій із вимогою позбавити Данильця і Мойсеєнка звання "Народний артист України" через їхні проросійські погляди.

Данилець і Мойсеєнко заявляли про цькування в Україні (фото: instagram.com/vdanmos)

На початку 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, "Кролики" заявляли про цькування в Україні під час інтерв'ю російській програмі "Судьба человека", присвяченій 35-річчю їхньої діяльності.

"Нас там підмонтували, як ми сидимо й аплодуємо. І ось почалося цькування в Україні. Мовляв, ми знімаємося у програмі країни-агресора. У зв'язку з цим нам зірвали два сольні концерти у Трускавці. Квитки були продані. Люди приходили, а інші стояли з "коктейлями Молотова" та не пускали їх", - казали зірки, маючи на увазі концерт "Новорічний парад зірок", на якому російські вокалісти виконували пісню про санкції проти України.

Крім того, дует висловлювався і щодо президентства Володимира Зеленського:

"Він завжди виступав за щастя та радість, критикував нелюбих політиків. Коли це все трапилося, було боляче. Не тільки для нас, як для артистів, а для всього народу".

Також "Кролики" висловлювалися про Зеленського (фото: instagram.com/vdanmos)

Що зараз з Данильцем і Мойсеєнком

Наприкінці 2022 року стало відомо, що, попри антиукраїнські погляди, Данилець і Мойсеєнко продовжують жити у Києві. Актор Віктор Андрієнко підтвердив це в одному зі своїх інтерв'ю.

У квітні минулого року їхні концерти в США почали скасовувати завдяки діям українських активістів. Останній концерт "Кроликів" в Україні відбувся у листопаді 2015 року в Чернігові, після чого на батьківщині вони більше не виступали.

Обоє артистів також опинилися у базі сайту "Миротворець" через пропозицію провести телеміст між РФ і Україною у 2019 році, що могло спричинити легалізацію російського пропагандистського контенту в українських медіа. З 2014 року Данилець і Мойсеєнко незаконно відвідували окупований Крим.

Наразі артисти практично зникли з публічного простору, проте у мережі кажуть, що вони продовжують мешкати у Києві, попри свою позицію (фото: instagram.com/vdanmos)

Соцмережі артистів

За сторінкою артистів в Instagram стежать близько 3 тисяч користувачів, але наразі вона неактивна. Крайній допис датується лютим 2022 року, за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення.