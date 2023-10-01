Підприємця "поховали" на Алеї Героїв у Тернополі: він взнав про це випадково

Мене понад місяць як поховали

Як розказав підприємець, його фотографію розмістили на стенді загиблих Героїв у самому центрі Тернополя. Стенд був встановлений до Дня Незалежності. І до певного часу Олександр Місюра навіть не знав про це, поки йому не повідомили родичі загиблого бійця з такими самим прізвищем.

"В Тернополі уже понад місяць як мене поховали. Це не жарт. В самому центрі міста на стенді аж з самого Дня незалежності розмістили моє фото серед загиблих Героїв - про це повідомили родичі загиблого і місцева журналістка Polina Daineha. Не знаю, як і реагувати!? Така от суботня історія", - написав підприємець та розмістив фото.

Як виглядав стенд у Тернополі (фото: Олександр Місюра)

Через деякий час в коментарях до цієї публікації з'явилися представники Тернопільської міської ради та повідомили, що помилку виправили.

"Просимо вибачення за технічну помилку. На жаль, від помилок ніхто не застрахований. Ситуацію з фото виправили", - сказано у повідомленні.

Також у коментарях повідомили, що Місюра Олександр Юрійович отримав поранення несумісні з життям у серпні на Донеччині.

Варто зазначити, що у підприємця з Ковеля по-батькові - Васильович, а також відрізняється дата народження. Тому, як можна було сплутати двох різних людей при підготовці стенда - лишається загадкою.

Але Олександра Місюру українці почали заспокоювати, що це знак, що він буде жити ще дуже довго.

Як виглядає стенд зараз (фото: Тернопільська міськрада)

Родина шокована

Родина загиблого воїна Олександра Місюри прийшла на День захисників та захисниць у центр Тернополя, аби побачити рідне обличчя. Але на стендах фото Сашка вони так і не знайшли. Коли почали уважно читати прізвища, то побачили, що висить фото чужої людини.

Родичка загиблого обурюється і каже, що вона б надала гарне фото, але у міськраді не попередили, що банери будуть з фото.

"На банері надрукували: Місюра Олександр Юрійович. 25.06.1998 рік народження. Старший навідник протитанкових ракетних комплексів. Загинув 12.08.2023 року в Донецькій області. Вся інформація про брата мого чоловіка. А хто на фото? Я і вся наша родина вперше бачимо цього чоловіка", - розповіла жінка для видання "20 хвилин".

Головна спеціалістка сектору розвитку культури та духовної спадщини управління культури та мистецтв Наталія Бабій вибачилася за помилку.

"Мені справді прикро, що так вийшло. Розумієте, банер з цією світлиною був надрукований ще до Дня Державного Прапора України, і до нас ніхто не звертався з претензіями, що є неточності. Я пам’ятаю, що інформацію про цього хлопця подали без особистої фотографії. Але коли я брала цю світлину з інтернету, то перевіряла. Я розумію, що виправдання тут недоречні. Я розумію, що це біль рідних. Але ми вже зняли банер і вносимо зміни. Я вдячна вам, що надіслали нам справжнє фото загиблого захисника. Ми обов’язково зв’яжемося з рідними загиблого Олександра Місюри", - сказала вона.

Що відомо про загиблого Героя

Олександр Місюра народився та виріс в Херсоні. Закінчив Херсонський національний технічний університет за спеціальністю "Облік та оподаткування". Мав диплом бакалавра та магістра з відзнаками. Займався науково-дослідною роботою.

Весною 2022 року разом з рідними евакуювався на Тернопільщину. А влітку пішов захищати рідну країну на фронт. Він був навідником протитанкових ракетних комплектів 3-ої окремої штурмової бригади. Мав позивний "Бухгалтер". Загинув 12 серпня 2023 року на околицях Бахмута.

22 травня 2023 року був відзначений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних сил України "Хрест хоробрих". Йому було 25 років. У хлопця залишилися батьки, брат, вагітна дружина та племінниця.