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Підозрюють росіян: гурт "Антитіла" потрапив у ДТП через викручені гайки в колесах (фото)

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Париж, Вівторок 25 квітня 2023 13:19
Підозрюють росіян: гурт "Антитіла" потрапив у ДТП через викручені гайки в колесах (фото) Група Антитіла потрапила у ДТП у Парижі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Український гурт "Антитіла" потрапив у ДТП у Парижі під час свого концертного туру. На щастя, обійшлося без постраждалих, але музиканти повідомляють про замах життя.

Про це учасники колективу розповіли зі своєї сторінки у Instagram.

Деталі ДТП із групою "Антитіла"

Наразі музиканти повертаються додому з Франції та готуються до поїздки на "Євробачення" до Ліверпуля.

"Коли тобі під час виступу в Парижі викрутили гайки на колесі турового авто. Коли на швидкісному європейському автобані розкачаним колесом повністю зрізало болти, і колесо, відпавши, зависло на гальмівному диску, нарізуючи металеву стружку", - йдеться у повідомленні.

Як виявилося, лише завдяки водієві автобуса вдавалося уникнути катастрофи.

"Тільки завдяки майстерності водія мікроавтобус із командою в цей момент не перекинувся, і навіть вдало зупинився до подій, які б мали тяжкі наслідки. У ці моменти ти розумієш, що пильність під час війни не можна послаблювати ніколи, бо ворог може бути скрізь", – написали учасники колективу.

Кого підозрюють "Антитіла"

Так, у команді поки не знайшли винуватців ДТП та тих, хто міг вчинити катастрофу. Втім, вони припускають, що то були росіяни з готелю.

"Не знаємо, кому "дякувати" - сусідам мскл у готелі, які, можливо, прийшли тихенько послухати наш концерт, чи просто небайдужим "фанатам" нашої діяльності та творчості в Парижі, але головне - що все нормально! Все переживемо!" – додали артисти.

Підозрюють росіян: гурт &quot;Антитіла&quot; потрапив у ДТП через викручені гайки в колесах (фото)Підозрюють росіян: гурт &quot;Антитіла&quot; потрапив у ДТП через викручені гайки в колесах (фото)Група Антитіла потрапила у ДТП у Парижі (фото: instagram.com/antytila_official)

Як ми раніше писали, Остапу Ступці оголосили про підозру за п'яну ДТП.

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ДТП Антитіла группа