"Перевзулися" чи змінили переконання? Якими стали російськомовні українські зірки за рік війни

Алан Бадоєв

16 лютого на сторінці Алана Бадоєва в Instagram з'явився допис про те, що він дуже любить подорожі. Проте Київ - його найулюбленіше місто. Він зауважив, що сила українців у бажанні зберегти мир у себе вдома.

З 24 лютого він активно показував наслідки ракетних ударів по столиці, адже має велику аудиторію в Росії. З травня Алан перейшов на українську мову і в особистому, і в публічному житті.

Алан Бадоєв (фото: instagram.com/alanbadoev)

Влітку Бадоєв дав інтерв'ю Маші Єфросиніній, де чітко висловив свою позицію щодо мови.

"Я впевнений, що в майбутньому ми будемо повинні перейти на нашу рідну мову, тому що, по-перше, вона дуже гарна. Треба розуміти, що українська мова - це наш кордон. Я взяв це близько до серця", - сказав він.

Наразі кліпмейкер займається режисеруванням документального фільму про війну "Довга доба".

Надя Дорофєєва

24 лютого співачка звернулася через соціальні мережі до прихильників у Росії. Вона була переконана, що "разом ми зможемо це зупинити". На початку березня вона навіть написала емоційний вірш-звернення. Проте тоді ж її внесли до списку іноагентів Росії.

Уже з квітня Надя почала брати участь у благодійних концертах на підтримку України. А наприкінці травня вийшла її перша українськомовна пісня в дуеті з Артемом Пивоваровим. За цей рік вона випустила ще декілька сольних пісень.

Надя не виїжджала з України на тривалий час і за будь-якої нагоди наголошувала, що її дім - це Київ. Але протягом року прихильники Наді стежили не лише за її творчістю, а й за особистим життям. На початку березня 2022 вона заявила про розлучення з Дантесом і стосунки з Мішею Кацуріним.

Надя Дорофєєва з Мішею Кацуріним (фото: instagram.com/misha_katsurin)

Володимир Дантес

22 лютого співак і колишній обранець Наді Дорофєєвої Володимир Дантес у своєму Instagram опублікував допис, де написав, чому українці - крутий народ. Він розповів про нові стартапи та закликав їх підтримувати.

Володимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Уже за два дні він так само просив росіян виходити на мітинги, але зрозумів, що це марно. У листопаді в інтерв'ю Сергію Лиховиді він заявив, що до війни був тою людиною, яка казала: "Да какая разніца?"

Тепер артист переконаний, що не хоче розмовляти мовою, якою бомблять його дитинство, адже Володимир Дантес родом із Харкова. Коли він побачив фото знищеного Майдану Свободи, співак вперше за 11 років заплакав.

Зараз Дантес пише українськомовні пісні та займається перекладом своїх російськомовних.

Олексій Дурнєв

Олексій родом із Маріуполя, хоча вже давно мешкає в Києві. В інтерв'ю Раміні Есхакзай він розповів, що не міг уявити, на що перетворять його рідне місто. Проте він дуже пишається тим, що саме захисники Маріуполя стали символом незламності українців.

Зараз у рідному місті Олексія залишилися тітка та двоюрідний брат.

До 24 лютого блогер розмовляв російською мовою, проте ще на початку березня змінив мову свого спілкування. За його словами, для нього було важливо подати приклад і таким чином об’єднати людей. Але він не схвалює примусового переходу на іншу мову.

Сьогодні Олексій називає росіян зрадниками. Він обірвав усі зв'язки зі знайомими з Росії та не цікавиться їхнім життям. Натомість ютубер підтримує українців гумором, а захисників - термобілизною із власного магазина.

Потап

До продюсера та репера Олексія Потапенка в українців є чимало запитань від початку повномасштабної війни. Насамперед відомо, що 24 лютого Потап разом із Настею перебували за кордоном.

Олексій Потапенко (фото: instagram.com/realpotap)

Сторінка співака в Instagram заповнена різноманітними відео з наслідками обстрілів, його зверненнями та виступами російської влади. Проте сам Олексій досить довгий час не з'являвся в публічному просторі.

Олексій Завгородній, більш відомий як Позитив, розповідав в інтерв'ю Славі Дьоміну, що зараз вони майже не спілкуються.

Нещодавно Потап випустив авторську пісню українською мовою про волонтерів. Проте перша така робота артиста не сподобалася українцям, а навпаки отримала тонну критики. Як і раніше, у його шанувальників постає питання, чому ж він не повернувся в Україну.

Настя Каменських

До 24 лютого Настя Каменських і Потап перебували за кордоном. За цей час співачка неодноразово давала інтерв'ю для іноземних, зокрема іспанських, ЗМІ, щоб доносити правду про війну в Україні.

Настя Каменських на Latin American Music Award (фото: instagram.com/kamenskux)

Звісно, як і всі її колеги, Каменських виступала в різних країнах, щоб зібрати кошти для України. Додому Настя також поверталася, чого не помічали за її чоловіком Потапом.

До початку війни співачка мала пісні українською мовою, а після - її репертуар поповнився ще кількома сольними та дуетними композиціями, які українцям прийшлися до смаку.

Макс Барських

На початку березня 2022 в Instagram співака з'явилося відео, де він іде лісом у військовій формі. Цим він неабияк заінтригував прихильників, і виявилося, не дарма. Наприкінці березня Макс повідомив про початок вивчення військової справи.

Макс Барських - херсонець. В інтерв'ю виданню Rolling Stone він розповідав, що власноруч вивозив сім'ю з окупованого міста.

"Я не спав два дні поспіль, перебуваючи за кермом. На третій день я відчув, ніби знаходжусь в наркотичному сп’янінні. З плином часу ти починаєш звикати до всієї цієї ситуації в країні - це жахливо!" - згадує він.

Згодом він почав їздити по всьому світу з благодійними концертами на підтримку України.

Оля Полякова

Звісно, на початку війни не обійшлося без даремних звернень до росіян і білорусів. Оля навіть долучалася до ефіру на російському телебаченні! У квітні 2022 співачка почала їздити з благодійними концертами країнами Європи. До речі, до певного часу вона з дітьми перебувала за кордоном, проте з якого моменту невідомо.

Оля Полякова на благодійних концертах (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля Полякова та Маша Єфросиніна ведуть спільне YouTube-шоу "Дорослі дівчатка". У кінця травня вони повернулися до нього, але говорили все ще російською. Тоді на зірковий тандем обірвався шквал критики. Вони пояснювали це тим, що між ними не буде "хімії". Та все ж "Взрослые девочки" українізувалися.

Восени Полякова стала учасницею "Танців з зірками" в Грузії. Разом із партнером Максом Єжовим вона неодноразово танцювала під патріотичні пісні, збираючи кошти для України. Як символ подяки грузинам за підтримку Оля виконувала і їхній народний танець.

Зараз Оля Полякова пише пісні українською мовою та навіть переклала свій відомий хіт "Королева ночі"! І, звичайно, не можна забути спалення легендарного кокошника Оля Полякової, який насправді є символом російської культури.

Тіна Кароль

На відміну від своїх колег, Тіна не намагалася переконати ні в чому росіян. На початку весни вона з однодумцями створила Міжнародний центр інформаційного спротиву у Варшаві. Крім того, артистка, як і всі інші, дала десятки благодійних концертів.

А на День Незалежності вона виступила для співвітчизників у підземці Києва.

Та не лише концертною діяльністю! Разом з українським брендом Тіна Кароль випустила власну лінійку патріотичного одягу. Метою такої колаборації став збір коштів для захисниць на фронті.

Патріотична колекція одягу від Тіни Кароль (фото: vogue.ua)