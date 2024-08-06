Підходить абсолютно не всім. Лікар розніс популярну дієту, яка охопила світ

Нове дослідження показало, що харчування з низьким вмістом вуглеводів і високим вмістом жиру - популярний серед спортсменів, бодібілдерів і деяких знаменитостей - може підвищити рівень холестерину та зменшити кількість корисних кишкових бактерій.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дослідження в Cell Reports Medicine.

Що поганого у кето дієті

Професор Університету Бата Ділан Томпсон повідомив, що кетогенна дієта ефективна для втрати жиру, але вона супроводжується різноманітними метаболічними та мікробіотичними ефектами, які можуть підійти не всім.

Вчені провели дослідження, яке тривало 12 тижнів. 53 здорових дорослих дотримувались дієти з помірним вмістом цукру, дієти з низьким вмістом цукру (менше 5% калорій з цукру) або кето-дієти (менше 8% калорій з вуглеводів).

Було доведено, що кето-дієта підвищила рівень холестерину, аполіпопротеїну B, який може спричинити накопичення бляшок в артеріях, і зменшила кількість біфідобактерій, вуглеводолюбних бактерій, які допомагають перетравлювати клітковину, засвоювати поживні речовини та зміцнювати імунітет.

"Кетогенна дієта зменшила споживання клітковини приблизно до 15 грамів на день", - пояснив доктор Рассел Дейвіс, керівник дослідження.

Це зменшення біфідобактерій може сприяти значним довгостроковим наслідкам для здоров’я, таким як підвищений ризик розладів травлення, таких як подразнена кишкова хвороба, підвищений ризик кишкової інфекції та ослаблення імунної функції.

Натомість дослідники рекомендують дотримуватися дієти зі зниженим вмістом цукру, стверджуючи, що це сприяє втраті жиру без видимого негативного впливу на здоров’я.

Прихильники кето-дієти схудли в середньому на 6,4 фунта за 12 тижнів, тоді як ті, хто сидить на дієті з низьким вмістом цукру, скинули в середньому лише 4,6 фунта.

Проте дієта з обмеженням цукру значно знизила рівень холестерину, не впливаючи на кишкові бактерії.

Кето-дієта та її наслідки

Це не перше дослідження, яке досліджує вплив кето-дієти на кишечник. Дослідження Каліфорнійського університету в Сан-Франциско 2020 року показало, що біфідобактерії у людей зменшилися під час короткострокової кето-дієти.

Вчені попередили, що це зменшення може бути шкідливим для здоров’я товстої кишки та підвищити ризик ожиріння, діабету 2 типу та депресії.