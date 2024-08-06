Подходит не всем. Врач разнес популярную диету, охватившую мир

Новое исследование показало, что питание с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жира – популярный среди спортсменов, бодибилдеров и некоторых знаменитостей – может повысить уровень холестерина и уменьшить количество полезных кишечных бактерий.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование в Cell Reports Medicine.

Что плохого в кето диете

Профессор Университета Бата Дилан Томпсон сообщил, что кетогенная диета эффективна для потери жира, но сопровождается разнообразными метаболическими и микробиотическими эффектами, которые могут подойти не всем.

Ученые провели исследование, которое длилось 12 недель. 53 здоровых взрослых придерживались диеты с умеренным содержанием сахара, диеты с низким содержанием сахара (менее 5% калорий из сахара) или кето-диеты (менее 8% калорий из углеводов).

Было доказано, что кето-диета повысила уровень холестерина, аполипопротеина B, который может повлечь за собой накопление бляшек в артериях, и уменьшило количество бифидобактерий, углеводолюбивых бактерий, которые помогают переваривать клетчатку, усваивать питательные вещества и укреплять.

"Кетогенная диета снизила потребление клетчатки примерно до 15 граммов в день", - пояснил доктор Рассел Дэвис, руководитель исследования.

Это уменьшение бифидобактерий может способствовать значительным долгосрочным последствиям для здоровья, таким как повышенный риск пищеварительных расстройств, таких как раздраженная кишечная болезнь, повышенный риск кишечной инфекции и ослабление иммунной функции.

Исследователи рекомендуют придерживаться диеты с пониженным содержанием сахара, утверждая, что это способствует потере жира без видимого негативного влияния на здоровье.

Поклонники кето-диеты похудели в среднем на 6,4 фунта за 12 недель, тогда как сидящие на диете с низким содержанием сахара сбросили в среднем лишь 4,6 фунта.

Однако диета с ограничением сахара значительно снизила уровень холестерина, не влияя на кишечные бактерии.

Кето-диета и ее последствия

Это не первое исследование, исследующее влияние кето-диеты на кишечник. Исследование Калифорнийского университета в Сан-Франциско 2020 показало, что бифидобактерии у людей уменьшились во время краткосрочной кето-диеты.

Ученые предупредили, что это уменьшение может оказаться вредным для здоровья толстой кишки и повысить риск ожирения, диабета 2 типа и депрессии.