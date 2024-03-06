Під вагою шлунок опустився: у Львові дівчинка з'їла величезні магніти (фото)

В якому стані була дитина

Дитина сама розповіла батькам, що проковтнула магніти, вони одразу звернулися до лікарів.

Лікар-ендоскопіст Олег Кочеркевич переконаний, що дитині певним чином пощастило: магніти були склеєні між собою і так вже опинилися у шлунку.

"Магніти були великого діаметра. Під їхньою вагою шлунок опустився до рівня тазових кісток. Тому спочатку візуально вони локалізувались у кишківнику. Проте ми провели пацієнтці додаткове рентгендослідження у лежачому положенні, і зрозуміли, що сторонні тіла ще у шлунку, тож можна видалити їх ендоскопічно", - додав фахівець.

Фахівцям вдалося видалити магніти ендоскопічно - без хірургічного втручання.

У Львові зі шлунка дитини дістали магніти (фото: facebook.com/zusdmc)

Що повинні знати батьки

Загроза ковтання сторонніх тіл особливо актуальна для дітей віком від одного до трьох років, вони пізнають світ на дотик і смак.

Медики звертають увагу батьків на те, що маленькі діти пізнають світ на дотик і смак. Тому сторонні тіла у ШКТ найчастіше виявляють у дітей віком від 1 до 3 років. Старші діти та підлітки можуть проковтувати предмети навмисно, щоб привернути до себе увагу.

Тому, якщо є підозра, що дитина щось проковтнула, не намагатись дістати самостійно, не старатись викликати блювоту, а невідкладно звернутись за медичною допомогою.

У Львові дитина проковтнула магніти (фото: facebook.com/zusdmc)