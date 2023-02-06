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Під Києвом вчителька змушувала дітей вивчати повість про Москву

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Боярка, Понеділок 06 лютого 2023 16:37
Під Києвом вчителька змушувала дітей вивчати повість про Москву Колаж РБК-Україна: батьки українських школярів поскаржилися на програму, яка нагадує російську
Автор: Володимир Костирін

В одній зі шкіл під Києвом учням 6 класу викладали за програмою української літератури твір, як Іван Грозний розвивав друковану справу у Московському царстві. Це здивувало батьків школярів, і на їх прохання педагог погодилася зняти вивчення такого матеріалу.

Про це розповіла мама шестикласника Юстина Піддубна з Боярки у Facebook-групі "Батьки SOS".

Йдеться про твір Оксани Іванченко "Друкар книжок небачених" у підручнику "Я і світ" авторства О. Авраменка.

"Можливо за новою програмою НУШ цей твір вже прибрали. Але в старій програмі за якою ще вчаться теперішні шестикласники він ще є", - зазначає вона.

У розділах розповідається про те, як Іван Федоров (1510 - 1583 рр.) видав першу друковану книгу в Москві, а потім уже у Львові, про діяльність московського царя Івана IV (1530 - 1584 рр.), причому чомусь у шкільному творі державу Московія неправильно називають Руссю.

Також у творі оповідається як російський правитель "почав усім не довіряти і багатьох вбивати, потім покаявся і записував сотні убитих ним людей в якийсь зошит і молився за них, і друкована справа вже не розвивалася".

Вчителька задала школярам скласти план цих розділів і вивчити один абзац напам'ять. Ось питання у підручнику до цих розділів:

  • Чому німці не пустили своїх майстрів до Московії?
  • З якою метою до Москви прибув данський посол?
  • Чому цар Іван Грозний відмовив данському королю?
  • Як називається перша друкована книжка в Москві?
  • Через що в Івана Грозного послабився інтерес до книгодрукування?
  • Знайти інформацію в мережі Інтернет про політичну ситуацію в Москві середини 16 століття.

"Складається враження, що це якась московська програма, а не українська. У наступних розділах твору розповідається, як Іван Федоров уже видав книги у Львові", - зазначає мама учня.

Під Києвом вчителька змушувала дітей вивчати повість про Москву

Запитання щодо твору, які ставлять українським школярам (фото: facebook.com / Юстина Піддубна)

Пані Юстина також додає, що сам твір важкий для розуміння та сприйняття для дітей 6 класу, його не можна просто прочитати - його треба розбирати.

"Що назву Русь Московія вкрала. Що є версія що Іван Федоров взагалі був українцем. Що Україна була в складі князівства Литовського. І ще багато художніх елементів які додала автор. Тож вважаю що дітям не потрібно читати цей твір за програмою", – пояснює вона.

Жителька Боярки додала, що вона та інші батьки учнів попросили вчительку цей твір не вчити, і та підтримала прохання. При цьому, ймовірно, у багатьох школах у поточному році діти вже вчили або ще навчатимуть його, звертає увагу жінка.

Під Києвом вчителька змушувала дітей вивчати повість про Москву

Уривок із твору, який вчителька задавала вчити школярам у Київській області (фото: facebook.com / Юстина Піддубна)

Реакція мережі

У коментарях до публікації деякі батьки погоджуються з побоюваннями та зізнаються, що й у їхніх містах у школах є такий твір у підручниках старого випуску, проте не завжди вчитель задає його вивчати школярам - рішення ухвалює сам педагог.

Під Києвом вчителька змушувала дітей вивчати повість про МосквуПід Києвом вчителька змушувала дітей вивчати повість про МосквуПід Києвом вчителька змушувала дітей вивчати повість про МосквуПід Києвом вчителька змушувала дітей вивчати повість про Москву

Що говорять українці про такий твір у школах (фото: скрін коментарів facebook.com/groups / Батьки SOS)

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