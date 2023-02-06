Под Киевом учительница заставляла детей изучать повесть о Москве

В одной из школ под Киевом ученикам 6 класса преподавали по программе украинской литературы произведение, как Иван Грозный развивал печатное дело в Московском царстве. Это вызвало удивление у родителей школьников, и по их просьбе педагог согласилась снять изучение такого материала.

Об этом рассказала мама шестиклассника Юстина Пиддубная из Боярки в Facebook-группе " Батьки SOS ".

Речь идет о повести Оксаны Иванченко "Печатник книг невиданных" в учебнике "Я и мир" авторства О. Авраменко.

"Возможно, по новой программе НУШ это произведение уже убрали. Но в старой программе, по которой еще учатся нынешние шестиклассники, он еще есть", - отмечает она.

В разделах рассказывается о том, как Иван Федоров (1510 - 1583 гг.) издал первую печатную книгу в Москве, а затем уже во Львове, о деятельности московского царя Ивана IV (1530 - 1584 гг.), при этом почему-то в школьном произведении государство Московия неправильно называют Русью.

Также в произведении повествуется как российский правитель "начал всем не доверять и многих убивать, потом покаялся и записывал сотни убитых им людей в тетрадь и молился за них, и печатное дело уже не развивалось".

Учительница задала школьникам составить план этих разделов, и выучить один абзац наизусть. Вот вопросы в учебнике к этим разделам:

Почему немцы не пустили своих мастеров в Московию?

С какой целью в Москву прибыл датский посол?

Почему царь Иван Грозный отказал датскому королю?

Как называется первая печатная книга в Москве?

Из-за чего у Ивана Грозного ослаб интерес к книгопечатанию?

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"Создается впечатление, что это какая-то московская программа, а не украинская. В следующих главах произведения рассказывается как Иван Федоров уже издал книги во Львове", - отмечает мама ученика.

Вопросы по произведению, которые задают украинским школьникам (фото: facebook.com / Юстина Піддубна)

Пани Юстина также добавляет, что само произведение трудно для понимания и восприятия для детей 6 класса, его нельзя просто прочесть - его нужно разбирать.

"Что название Русь Московия украла. Что есть версия, что Иван Федоров вообще был украинцем. Что Украина была в составе княжества Литовского. И еще много художественных элементов, которые добавила автор. Поэтому считаю, что детям не нужно читать это произведение по программе", - объясняет она.

Жительница Боярки добавила, что она и другие родители учеников попросили учительницу это произведение не учить и та поддержала просьбу. При этом, вероятно, во многих школах в текущем году дети уже учили или еще будут его учить, обращает внимание женщина.

Отрывок из произведения, которое учительница задавала учить школьникам в Киевской области (фото: facebook.com / Юстина Піддубна)

Реакция сети

В комментариях к публикации некоторые родители соглашаются с опасениями и признаются, что и в их городах в школах есть такое произведение в учебниках старого выпуска, однако не всегда учитель задает его изучать школьникам - решение принимает сам педагог.

Что говорят украинцы о таком произведении в школах (фото: скрин комментариев facebook.com/groups / Батьки SOS)