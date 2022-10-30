Під Києвом рятувальники витягли з річки школярку: гуляла набережною й оступилася

Під Києвом школярка випадково впала у річку, коли відпочивала на набережній. Дівчинка не могла самостійно вибратися на сушу і борсалася у холодній воді Дніпра. Інцидент міг закінчитись трагедією, якби не оперативність рятувальників.

Про це 30 жовтня передали у прес-службі ДСНС України.

Дівчинка 13 років у Ржищеві потрапила в біду цього ранку. На спецлінію рятувальникам надійшло повідомлення про подію о 9:45, і надзвичайники поспішили на допомогу.

Щоб дістати школярку з річки, працівники ДСНС використовували спецзасоби. Оперативність була вкрай важлива, адже через холодну воду дівчинка могла замерзнути, послабшати та втопитися.

На щастя, підлітка благополучно витягли із Дніпра, після чого дівчинці надали необхідну допомогу медики.

Як з'ясувалося, у річку учениця потрапила, випадково оступившись під час ранкової прогулянки набережною.

Рятувальники витягли 13-річну школярку з річки у місті Ржищів під Києвом (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)