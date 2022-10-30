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Під Києвом рятувальники витягли з річки школярку: гуляла набережною й оступилася

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Київська область, Неділя 30 жовтня 2022 19:54
Під Києвом рятувальники витягли з річки школярку: гуляла набережною й оступилася Фото: рятувальники дістали з Дніпра дівчинку, яка впала у річку (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Володимир Костирін

Під Києвом школярка випадково впала у річку, коли відпочивала на набережній. Дівчинка не могла самостійно вибратися на сушу і борсалася у холодній воді Дніпра. Інцидент міг закінчитись трагедією, якби не оперативність рятувальників.

Про це 30 жовтня передали у прес-службі ДСНС України.

Дівчинка 13 років у Ржищеві потрапила в біду цього ранку. На спецлінію рятувальникам надійшло повідомлення про подію о 9:45, і надзвичайники поспішили на допомогу.

Щоб дістати школярку з річки, працівники ДСНС використовували спецзасоби. Оперативність була вкрай важлива, адже через холодну воду дівчинка могла замерзнути, послабшати та втопитися.

На щастя, підлітка благополучно витягли із Дніпра, після чого дівчинці надали необхідну допомогу медики.

Як з'ясувалося, у річку учениця потрапила, випадково оступившись під час ранкової прогулянки набережною.

Під Києвом рятувальники витягли з річки школярку: гуляла набережною й оступилася

Рятувальники витягли 13-річну школярку з річки у місті Ржищів під Києвом (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, раніше на початку жовтня у Києві 25-річна жінка впала в озеро у парку, і патрульні показали відео порятунку.

Також ми писали, що наприкінці жовтня у Кривому Розі ледь не потонула 9-річна дитина на одному з пляжів, а люди довкола поводилися неадекватно.

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Київська область ДСНС