Под Киевом спасатели вытащили из реки школьницу: гуляла на набережной и оступилась
Под Киевом школьница случайно упала в реку, когда отдыхала на набережной. Девочка не могла самостоятельно выбраться на сушу и барахталась в холодной воде Днепра. Инцидент мог закончиться трагедией, если бы не оперативность спасателей.
Об этом 30 октября передали в пресс-службе ГСЧС Украины.
Девочка 13 лет в Ржищеве попала в беду этим утром. На спецлинию спасателям поступило сообщение о происшествии в 9:45, и чрезвычайники поспешили на помощь.
Чтобы достать школьницу из реки, работники ГСЧС использовали спецсредства. Оперативность была крайне важна, ведь из-за холодной воды девочка могла замерзнуть, ослабеть и утонуть.
К счастью, подростка благополучно вытащили из Днепра, после чего девочке оказали необходимую помощь медики.
Как выяснилось, в реку ученица попала, случайно оступившись во время утренней прогулки на набережной.
Спасатели вытащили 13-летнюю школьницу из реки в городе Ржищев под Киевом (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Напомним, ранее в начале октября в Киеве 25-летняя женщина упала в озеро в парке, и патрульные показали видео спасения.
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