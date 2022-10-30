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Под Киевом спасатели вытащили из реки школьницу: гуляла на набережной и оступилась

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Киевская область, Воскресенье 30 октября 2022 19:54
Под Киевом спасатели вытащили из реки школьницу: гуляла на набережной и оступилась Фото: спасатели достали из Днепра девочку, которая упала в реку (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Владимир Костырин

Под Киевом школьница случайно упала в реку, когда отдыхала на набережной. Девочка не могла самостоятельно выбраться на сушу и барахталась в холодной воде Днепра. Инцидент мог закончиться трагедией, если бы не оперативность спасателей.

Об этом 30 октября передали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Девочка 13 лет в Ржищеве попала в беду этим утром. На спецлинию спасателям поступило сообщение о происшествии в 9:45, и чрезвычайники поспешили на помощь.

Чтобы достать школьницу из реки, работники ГСЧС использовали спецсредства. Оперативность была крайне важна, ведь из-за холодной воды девочка могла замерзнуть, ослабеть и утонуть.

К счастью, подростка благополучно вытащили из Днепра, после чего девочке оказали необходимую помощь медики.

Как выяснилось, в реку ученица попала, случайно оступившись во время утренней прогулки на набережной.

Под Киевом спасатели вытащили из реки школьницу: гуляла на набережной и оступилась

Спасатели вытащили 13-летнюю школьницу из реки в городе Ржищев под Киевом (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, ранее в начале октября в Киеве 25-летняя женщина упала в озеро в парке, и патрульные показали видео спасения.

Также мы писали, что в конце октября в Кривом Роге едва не утонул 9-летний ребенок на одном из пляжей, а люди вокруг вели себя неадекватно.

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Киевская область ГСЧС