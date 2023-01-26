Під Києвом у бліндажі окупантів виявили викрадений ноутбук: як знайшли власника (фото)

У Бучанському районі Київської області під час перевірки лісів на вибухонебезпечні предмети в бліндажі російських окупантів добровольці знайшли викрадений ноутбук. Фахівці знайшли контакти власниці та повернули їй гаджет.

Про це повідомили на сторінці Бучанської міської ради у Facebook .

Як знайшли власника ноутбука

Після огляду виявилось, що знайдений ноутбук був викрадений окупантами у місцевої мешканки Бучанської громади.

Спеціалісти добровольчого формування територіальної громади знайшли контактні дані й невдовзі ноутбук повернули власнику.

У Київській області знайшли викрадений окупантами ноутбук (facebook.com/bucharada.gov.ua)

Що робити, якщо знайшли підозрілий предмет

Загалом мешканців Київської області закликають одразу викликати спеціалістів у разі, якщо ви знаходите покинуту чи заховану техніку. Все тому, що вона може бути замінована або мати докази воєнних злочинів.

В жодному разі не можна чіпати знайдений предмет. Важливо негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або поліції (102).

Також варто попередити перехожих про можливу небезпеку, відійдіть якомога далі від підозрілого предмета. Далі дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.