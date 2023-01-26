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Під Києвом у бліндажі окупантів виявили викрадений ноутбук: як знайшли власника (фото)

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Київська область, Четвер 26 січня 2023 16:14
Під Києвом у бліндажі окупантів виявили викрадений ноутбук: як знайшли власника (фото) Під Києвом знайшли викрадений окупантами ноутбук (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Бучанському районі Київської області під час перевірки лісів на вибухонебезпечні предмети в бліндажі російських окупантів добровольці знайшли викрадений ноутбук. Фахівці знайшли контакти власниці та повернули їй гаджет.

Про це повідомили на сторінці Бучанської міської ради у Facebook.

Як знайшли власника ноутбука

Після огляду виявилось, що знайдений ноутбук був викрадений окупантами у місцевої мешканки Бучанської громади.

Спеціалісти добровольчого формування територіальної громади знайшли контактні дані й невдовзі ноутбук повернули власнику.

Під Києвом у бліндажі окупантів виявили викрадений ноутбук: як знайшли власника (фото)Під Києвом у бліндажі окупантів виявили викрадений ноутбук: як знайшли власника (фото)У Київській області знайшли викрадений окупантами ноутбук (facebook.com/bucharada.gov.ua)

Що робити, якщо знайшли підозрілий предмет

Загалом мешканців Київської області закликають одразу викликати спеціалістів у разі, якщо ви знаходите покинуту чи заховану техніку. Все тому, що вона може бути замінована або мати докази воєнних злочинів.

В жодному разі не можна чіпати знайдений предмет. Важливо негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або поліції (102).

Також варто попередити перехожих про можливу небезпеку, відійдіть якомога далі від підозрілого предмета. Далі дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.

Під Києвом у бліндажі окупантів виявили викрадений ноутбук: як знайшли власника (фото)Добровольці Бучі повернули власниці ноутбук (facebook.com/dobrobatbucha)

Раніше мешканка Сумської області розповідала про те, як окупанти грабували людей. Вона заявила, що росіяни забирали навіть труси й шкарпетки.

Також українець розповів про тортури окупантів у полоні. За його словами, росіяни зв'язали його дротами, якими пломбують вагони.

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Київська область викрадення ноутбук окупанти