Під Черкасами хлопчик отруївся грибами, коли гуляв з батьками: деталі та як вберегтися
У Черкаській області 10-річного хлопчика госпіталізували до лікарні через отруєння грибами. Сталось це під час прогулянки лісом з батьками.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Черкаського обласного ЦКПХ.
Деталі
Інцидент стався 3 листопада після прогулянки лісом з батьками у селі Нечаївка Черкаського району. Хлопець з’їв невідомі сірі гриби, і через дві години у нього з’явилися симптоми отруєння.
Зараз дитина у стані середньої важкості перебуває у лікарні.
Швидкою медичною допомогою постраждалий доставлений до дитячої лікарні у стані середньої важкості, де наразі перебуває на лікуванні.
Чи можна дітям їсти гриби
Вживання грибів небезпечне, особливо для дітей до 5-7 років. Дитячий організм не може ефективно переробляти хітин, який міститься в грибах.
З метою недопущення отруєнь дикорослими грибами, лікарі радять:
- не давати гриби дітям до 5-7 років
- не збирати та не вживати в їжу незнайомі або сумнівні гриби
- не їсти сирі гриби на смак
- вдома ще раз перевірити зібрані гриби, всі сумнівні викинути
- слідкувати за поведінкою дітей у лісі
Готувати гриби потрібно протягом першої доби після збирання. Варіть їх щонайменше тричі, щоразу у свіжій підсоленій воді не менш як пів години.
Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше ніж добу.
Симптоми отруєння грибами
До основних симптомів отруєння грибами відносять:
- нудота та блювота
- різкий біль у животі
- діарея
- запаморочення
- підвищення температури тіла
- зниження пульсу
- задуха
- судоми
- відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги)
- поява галюцинацій
За наявності будь-якого з наведених симптомів негайно викликайте лікаря! Не займайтеся самолікуванням, це небезпечно для життя!
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