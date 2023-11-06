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Под Черкассами мальчик отравился грибами, когда гулял с родителями: детали и как уберечься

Черкассы, Понедельник 06 ноября 2023 16:43
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Под Черкассами мальчик отравился грибами, когда гулял с родителями: детали и как уберечься Под Черкассами 10-летний мальчик отравился грибами (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Черкасской области 10-летнего мальчика госпитализировали в больницу из-за отравления грибами. Произошло это во время прогулки по лесу с родителями.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Черкасского областного ЦКПБ.

Детали

Инцидент произошел 3 ноября после прогулки по лесу с родителями в селе Нечаевка Черкасского района. Парень съел неизвестные серые грибы и через два часа у него появились симптомы отравления.

Сейчас ребенок в состоянии средней тяжести находится в больнице.

Скорой медицинской помощью пострадавший доставлен в детскую больницу в состоянии средней тяжести, где находится на лечении.

Можно ли детям есть грибы

Употребление грибов опасное, особенно для детей до 5-7 лет. Детский организм не может эффективно перерабатывать хитин, содержащийся в грибах.

С целью недопущения отравлений дикорастущими грибами, врачи советуют:

  • не давать грибы детям до 5-7 лет
  • не собирать и не употреблять в пищу незнакомые или сомнительные грибы
  • не есть сырые грибы на вкус
  • дома еще раз проверить собранные грибы, все сомнительные выбросить
  • следить за поведением детей в лесу

Готовить грибы нужно в течение первых суток после сбора. Варите их не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее получаса.

Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.

Симптомы отравления грибами

К основным симптомам отравления грибами относят:

  • тошнота и рвота
  • резкая боль в животе
  • диарея
  • головокружение
  • повышение температуры тела
  • снижение пульса
  • духота
  • судороги
  • отток крови от конечностей (холодные руки и ноги)
  • появление галлюцинаций

При наличии какого-либо из приведенных симптомов немедленно вызывайте врача! Не занимайтесь самолечением, это небезопасно для жизни!

Ранее мы сообщали, что в некоторых областях Украины запрещено ходить в лес.

Также мы писали, как долго можно хранить сушеные грибы и как правильно это делать.

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