Под Черкассами мальчик отравился грибами, когда гулял с родителями: детали и как уберечься

В Черкасской области 10-летнего мальчика госпитализировали в больницу из-за отравления грибами. Произошло это во время прогулки по лесу с родителями.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Черкасского областного ЦКПБ.

Детали

Инцидент произошел 3 ноября после прогулки по лесу с родителями в селе Нечаевка Черкасского района. Парень съел неизвестные серые грибы и через два часа у него появились симптомы отравления.

Сейчас ребенок в состоянии средней тяжести находится в больнице.

Скорой медицинской помощью пострадавший доставлен в детскую больницу в состоянии средней тяжести, где находится на лечении.

Можно ли детям есть грибы

Употребление грибов опасное, особенно для детей до 5-7 лет. Детский организм не может эффективно перерабатывать хитин, содержащийся в грибах.

С целью недопущения отравлений дикорастущими грибами, врачи советуют:

не давать грибы детям до 5-7 лет

не собирать и не употреблять в пищу незнакомые или сомнительные грибы

не есть сырые грибы на вкус

дома еще раз проверить собранные грибы, все сомнительные выбросить

следить за поведением детей в лесу

Готовить грибы нужно в течение первых суток после сбора. Варите их не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее получаса.

Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.

Симптомы отравления грибами

К основным симптомам отравления грибами относят:

тошнота и рвота

резкая боль в животе

диарея

головокружение

повышение температуры тела

снижение пульса

духота

судороги

отток крови от конечностей (холодные руки и ноги)

появление галлюцинаций

При наличии какого-либо из приведенных симптомов немедленно вызывайте врача! Не занимайтесь самолечением, это небезопасно для жизни!