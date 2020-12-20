Петр Порошенко присоединился к флешмобу благодарности украинским врачам

Порошенко поблагодарил известного украинского инфекциониста

Акцию благодарности инициировал журналист и ведущий Савик Шустер

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко принял участие в флешмобе благодарности украинским врачам, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Акцию благодарности инициировал журналист и ведущий Савик Шустер.

Петр Порошенко поблагодарил известного украинского инфекциониста, доктору медицинских наук, профессору Ольге Анатольевне Голубовской.

"На приглашение Шустер online принял участие в флешмобе благодарности нашим врачам, которые героически борются с пандемией. Несколько недель в моей жизни моим Верховным Главнокомандующим была Ольга Голубовская. Как будто солдат дисциплинированно выполнял все ее приказы. И вернулся в строй. Ольга Анатольевна, спасибо вам от нашей семьи и от тысяч пациентов, которых вы поставили на ноги", - сказал Порошенко.

Ольга Голубовская от начала эпидемии коронавируса кроме врачебной практики ведет большую разъяснительную, просветительскую работу, а также защищает права медицинских работников.

Она, в частности, жестко раскритиковала бюджет на 2021 год из-за недостаточного финансирования медицины и низкие зарплаты врачей, и призвала депутатов не голосовать за такую смету.

Напомним, Порошенко предлагал свой план преодоления последствий пандемии. "Европейская солидарность", в частности, требует вернуть медицинской отрасли деньги, которые тратятся из ковидного фонда на "Большое строительство", обеспечить 300% доплаты медработникам за работу с коронавирусной болезнью, ввести страхование для всех медиков, которые заболели или умерли от ковида, провести широкомасштабное тестирование, а также обеспечить бесплатную вакцинацию для всех граждан Украины