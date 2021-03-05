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Первый украинский минивэн был сконструирован в 1960 году: как он выглядел

Новина українською → Пятница 05 марта 2021 08:31
Первый украинский минивэн был сконструирован в 1960 году: как он выглядел Первый украинский минивэн был создан в 1960 году (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине первый автомобиль-минивэн был сконструирован в начале 1960-х годов. Это чудо техники спроектировали и собрали на Запорожском автомобилестроительном заводе.

О первом минивэне в Украине рассказали на портале Iz.com.ua

Странный полугрузовой и полупассажирский автомобиль спроектировали на базе серийного "Запорожца". У этого минивэна был четырехцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением мощностью 27 лошадиных сил. От "Запорожца" автомобиль получил и все остальное – независимую подвеску задних колес и барабанную тормозную систему.

Первый украинский минивэн был сконструирован в 1960 году: как он выглядел

Первый украинский минивэн

Кузов автомобиля был полностью уникальным и собранным с нуля. Его основная особенность – распашная двустворчатая дверь сбоку.

По задумке проектировщиков, автомобиль был рассчитан на шесть человек и сидения располагались в два ряда. Пассажирские кресла можно было сложить и тогда минивэн превращался в небольшой грузовой автомобиль. Вес груза – до 350 кг.

Вес самого автомобиля – 700 кг. Однако резвой эту машину было назвать нельзя – максимальная скорость составляла до 70 км/в час. Расход топлива – 7,5 литров на 100 километров.

Стоит отметить, что данный минивэн был собран только в одном экземпляре. Однако эта модель не была запущена в производство и серийной не стала. По некоторым данным, причина – нехватка средств. Что произошло с единственным экземпляром минивэна – неизвестно.

Первый украинский минивэн был сконструирован в 1960 году: как он выгляделПервый украинский минивэн был сконструирован в 1960 году: как он выгляделПервый украинский минивэн был сконструирован в 1960 году: как он выгляделПервый минивэн в Украине был собран в начале 1960 годов

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский изобретатель собрал настоящий вездеход из старого автомобиля "Жигули".

А также рассказывали о том, как выглядел прототип отечественного "Запорожца".

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