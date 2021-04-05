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Первый день локдауна в Киеве: транспорт пустой, такси втридорога, а в службах доставки завал

Автор: Светлана Мащенко

Первый день локдауна в Киеве начался 5 апреля с транспортного коллапса, цен на такси "за все деньги мира", а службы доставки везут заказы по два часа. При этом в транспорте пусто, а на входе в метро сотрудники полиции и муниципальной охраны бдительно проверяют пропуски.

Сколько стоит такси, какая ситуация на дорогах, и что происходит в транспорте - читайте ниже в нашем материале.

Утро, 5 апреля традиционно началось с пробок на дорогах. Ведь в общественный транспорт (включая маршрутки) пускают только сотрудников критической инфраструктуры по специальным пропускам.

Остальные же жители Киева пытаются добраться до места работы на личном авто или на такси, поэтому дороги столицы красные с самого утра, судя по картам Google Maps.

Фото: в Киеве образовались значительные пробки (Google Maps)

Как рассказали нам представители одной из служб такси в Киеве, цены на проезд зависят от спроса. А спрос сумасшедший, при этом в дороге, к примеру с Левого на Правый берег, придется провести не менее, чем пару часов.

Так, основные перевозчики Uklon, Uber, Bolt взвинтили цены в четыре раза. К примеру, маршрут от Лесного массива в район Политехнического института, который в обычное время стоит 120-150 грн, сейчас обойдется в не менее 500 грн.

Скриншот: Сколько стоит доехать с Левого берега в центр Киева

Непросто сегодня и службам доставки. К примеру, Glovo утром работает с повышенным спросом. Утренняя доставка длилась почти два часа. В сервисе нам пояснили, что у них повышенная загрузка и попросили подождать либо отказаться от заказа.

Тем временем, транспорт с утра - как наземный, так и метро - пустует. Туда впускают по специальным пропускам, но желающих ехать, даже в час пик, немного.

Фото: Наземный транспорт в Киеве 5 апреля (facebook.com/KyivOperativ)

Фото: Метро в Киеве 5 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ранее мы писали, как работает метро в Киеве в локдаун.

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