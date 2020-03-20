Кто первым умирает от коронавируса: специалисты дали ответ

Коронавирус убивает пожилых людей (фото: РБК-Украина)

Ученые рассказали, кто первым рискует умереть от коронавируса

Коронавирус в основном подвергает риску пожилых людей, а потом уже тех, кто ведет образ жизни с нездоровыми привычками. К такому мнению пришли специалисты из телеканала CNN. Они проанализировали заболевших COVID-19 в Южной Корее и Италии.

В Южной Корее смертей было не так много, в Италии же - наоборот. Отметим, что в Италии по статистике ООН живет 28,6% пожилых людей из всего населения, эта страна следует второй после Японии по числу долгожителей. В Южной Корее только 18,5% населения – люди, которым 60 и более лет.

В Италии 90% погибших от COVID-19 составляли пожилые люди, им было больше 70 лет, в Южной Корее летальные случаи от коронавируса зафиксированы у молодых людей, им было около 20 лет.

Если говорить о половой принадлежности, то по статистике умирало равное количество мужчин и женщин, то есть 50 на 50.

Во время вспышки в Китае уровень смертности составлял 4,7% у мужчин и 2,8% у женщин. В Корее же 62% летальных случаев среди женщин..

Курение также было одним из факторов в группе риска. В Италии и Южной Кореи доля курильщиков примерно одинакова: 24% и 27% соответственно. Однако среди курильщиков в этих странах есть большое гендерное различие: в Италии курят 28% мужчин против 20% женщин, а в Корее это около 50% мужчин и менее 5% женщин.

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