Хто першим помирає від коронавіруса: фахівці дали відповідь

Коронавірус вбиває літніх людей (фото: РБК-Україна)

Вчені розповіли, хто першим ризикує померти від коронавіруса

Коронавірус в основному піддає ризику літніх людей, а потім вже тих, хто веде спосіб життя з нездоровими звичками. До такого висновку прийшли фахівці з телеканалу CNN. Вони проаналізували хворих COVID-19 у Південній Кореї та Італії.

У Південній Кореї смертей було не так багато, в Італії - навпаки. Зазначимо, що в Італії за статистикою ООН живе 28,6% літніх людей з усього населення, ця країна слід другою після Японії за кількістю довгожителів. У Південній Кореї лише 18,5% населення – люди, яким 60 і більше років.

В Італії 90% загиблих від COVID-19 складали літні люди, їм було більше 70 років, у Південній Кореї смертельні випадки від коронавіруса зафіксовані у молодих людей, їм було близько 20 років.

Якщо говорити про статеву приналежність, то за статистикою помирало рівна кількість чоловіків і жінок, тобто 50 на 50.

Під час спалаху в Китаї рівень смертності становив 4,7% у чоловіків та 2,8% у жінок. У Кореї ж 62% летальних випадків серед жінок..

Куріння також було одним з факторів у групі ризику. В Італії та Південної Кореї частка курців приблизно однакова: 24% і 27% відповідно. Однак серед курців у цих країнах є велика гендерна відмінність: в Італії палять 28% чоловіків проти 20% жінок, а в Кореї це близько 50% чоловіків і 5% жінок.

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