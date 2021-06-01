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С первым днем лета! В горах Карпат выпал снег и упала температура

Автор: Людмила Жукова

В Украине наступило календарное лето, но зима в некоторых регионах не спешит покидать страну. Речь идет о западных регионах, а именно о высокогорье Карпат. Здесь 1 июня выпал снег, а температура воздуха упала до -1 градуса мороза.

Кадры с заснеженными горами были опубликованы в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста.

"По состоянию на 8:20 01.06.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 30 м. Ветер юго-восточный 10-12 м / с. Температура воздуха -1 градус", - сказано в сообщении.

В Карпатах 1 июня лежит снег (facebook.com/chornogora.rescue112)

В комментариях к посту украинцы отреагировали на фото и отметили, что в Карпатах все стабильно.

  • Острівець стабільності у цьому фейсбучику.
  • А минулого року був 0.
  • А літо де???
  • От тобі і перший день літа.
  • Льодовиковий період...
  • Добре, що зимовий одяг ще не сховав.

Как мы ранее писали, синоптики рассказали, когда в Украину придет долгожданное потепление.

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