Первые потери в 2021 году: стало известно имя погибшего бойца на Донбассе

На Донбассе от вражеской пули погиб старший солдат 56-ой бригады Олег Андриенко. Трагедия произошла в понедельник, 11 января, в районе Песков Донецкой области.

Украинский военный получил ранение, которое оборвало его жизнь. Полгода назад у него родился сын. Об этом рассказала журналистка Наталья Нагорная на своей странице в Facebook.

"У каждого погибшего на войне есть имя. Первый погибший в 2021 году – Олег Андриенко (22.08.1983 -11.01.2021, Пески). На фото Олег со своим сыном Тимуром. Мальчик родился летом. Побратимы взяли эту фотографию из Instagram Олега. Он очень радовался тому, что у него родился сын. Родной брат Олега – в одном подразделении, только на другой позиции. Я знаю, что "на войне так бывает". Даже если у нас режим полного прекращения огня", - написала Нагорная и показала фото погибшего бойца с маленьким сыном.

Олег Андриенко с сыном (Фото: facebook.com/natasya.nagorna)

В пресс-службе воинской части подтвердили гибель украинского военного и рассказали детали.

"Во время выполнения боевого задания получил огнестрельное пулевое ранение несовместимо с жизнью наш собрат старший солдат Андриенко Олег Витальевич 22.08.1983 года", - сказано в сообщении.

У Олега остался сын Тимур, которому нет года, жена Марина и мать. Он был стрелком – помощником гранатометчика. Его похоронят в Запорожье.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Николаеве мужчина погиб от взрыва гранаты.

А также рассказывали о том, что на Донбассе погиб военный из Винницы.