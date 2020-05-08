Первая страна в Европе победила коронавирус: как им это удалось

Коронавирус победила первая страна в Европе (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус победила европейская страна, где заболело более 1,5 тысяч человек

Коронавирус удалось победить первой стране в Европе. Такое громкое заявление сделало правительство островного государства Исландия, пишет The New York Times.

В заявлении говорится, что из 1799 случаев COVID-19 - эта цифра подтверждена лабораторными тестами - 1750 больше не инфицированы. 97% заболевших выздоровели, остальные находятся на лечении дома, только три человека - в больницах.

К сожалению, 10 человек скончалось от коронавируса, но этот показатель очень низкий (0,5%) по сравнению с той же Великобританией с 14% летальности.

С 4 мая в стране начали смягчать карантин. Остается правило дистанции в два метра, собрания ограничены до 50 человек. Детские сады и начальные школы работают в обычном режиме, в остальных учебных заведениях также действует правило не больше 50 человек. Открылись, салоны красоты, музеи и многие другие заведения. А вот фитнес-центры, пабы, клубы по-прежнему под запретом.

Первый случай коронавируса зафиксировали в Исландии еще 28 февраля. Болезнь начала довольно быструю динамику распространения. За неделю заболели 43 человека, но все случаи были "привезены" из Италии и Австрии. Когда же 6 марта впервые подтвердили внутреннюю передачу вируса, на следующий день в стране ввели чрезвычайное положение.

Ранее мы писали, что от коронавируса в мире вылечилось семь стран, но все они небольшие, в основном островные государства, где было не более 20 случаев заражения.